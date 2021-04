V areálu bývalé Severografie v centru Liberce se bourá. Nemovitosti koupil nový majitel, který tam chce postavit 160 bytů. Hotovo by mělo být do čtyř let. Náklady se pohybují ve stovkách milionů, architektonický projekt připravuje studio ov-a, které stojí za oceňovanou stavbou sídla společnosti Lasvit v Novém Boru.

„Máme v areálu naplánováno mnoho skvělých věcí a prvků a žádný další bytový projekt v Liberci se nám nevyrovná,“ řekl Deníku Jan Konhefr, nový majitel kdysi největší německé tiskárny v Čechách, kde se tiskl například význačný deník Reichenberger Zeitung.

Závod v samém centru města v minulosti produkoval atlasy, lexika, učebnice, adresáře, umělecké tisky nebo třeba formuláře řidičských průkazů či mustry účetních knih. Po válce byl areál znárodněn a vznikla tam Severografia. Od 90. let ale areál stál bez využití a chátral. To chtěl změnit spolek Multiversum, který tam loni začal pořádat kulturní akce pro veřejnost. Plány měl na vytvoření uměleckého kulturního centra, které dočasně nabízelo i prostor pro kreativní lidi. Ti si tam krátce zřídili i kanceláře. „Původní majitel měl vizi, že by v části areálu mohl fungovat i nějaký kulturní prostor. Nový vlastník už má jinou představu. Proto jsme v tiskárnách v únoru letošního roku skončili a hledáme nový prostor, kam bychom se mohli přesunout,“ vysvětlil Zdeněk Kindl ze spolku Multiversum.

Velký a uzavřený areál lemovaný ulicemi Boženy Němcové, 8. března a Oblačná by se měl proměnit do čtyř let na rezidenční čtvrť. „Půjde o částečně uzavřený komplex. Plánujeme poskytnout lidem vysoký standard včetně využití moderních technologií, jako jsou například fotovoltaické panely a bateriové úložiště. Plánujeme využívat dešťovou vodu k zalévaní včetně splachování toalet. Lidi tam budou mít klid. V budoucnosti se totiž plánuje uzavření ulice 8. března, kde by měla vzniknout pěší zóna,“ popsal plány Jan Konhefr, který stojí také za projektem 16 nízkoenergetických rodinných domů ve Starých Pavlovicích v Liberci.

Jelikož se objekt nachází v památkové zóně, bude se k návrhu stavby vyjadřovat i Národní památkový ústav. Zatím byla studie představena Radě architektů města Liberec. Nyní probíhají demolice uvnitř areálu. „Demolice probíhají na základě závazného stanoviska z roku 2010, s tím už nic neuděláme. Klasicistní manufaktura už je pryč. Zjednodušeně se dá říct, že všechno, co je vidět zvenku, zůstane a to, co je uvnitř, půjde nebo už je pryč,“ uvedla pro Deník Alena Řičánková z NPÚ v Liberci, která se o areál dlouhodobě zajímá. Zachovány budou všechny klasicistní vily v ulici 8. března. „Vnitřky jsou už značně zchátralé, takže ty dočkají změn. Fasády a střechy zůstanou. Jelikož se propadla střecha jedné z budov v areálu, tak demolice probíhají rychleji, než bylo v plánu. Podle pár vizualizací, které jsem zatím viděla, půjde o inteligentní soudobou novostavbu,“ dodala Řičánková.