Nově by mohl vlak z Prahy do Liberce dojet za 77 minut

Liberec – Provoz na silnici mezi Prahou a Libercem houstne, přibývá nehod. A také slibů, jak se bude jezdit mezi oběma městy rychle a pohodlně vlakem. Realita je ale jiná. Nejméně dalších 10 let bude auto podstatně rychlejší cestou.

Železnice. Ilustrační snímek.Foto: DENÍK

Z centra Prahy do Mladé Boleslavi za 41 minut, až do Liberce 77 minut. To je zatím nejoptimističtější varianta projektantů, kteří už poněkolikáté vymýšlí, jak zrychlit železnici z Prahy na sever. Kudy pojede?

PROJEKTANTY TEĎ ČEKÁ POČÍTÁNÍ

Správa železniční dopravní cesty na konci září představila členům dopravního výboru Středočeského kraje několik variant. Teď čeká projektany počítání, jaká vyjde ekonomicky nejlépe. „Po mnoha letech dochází alespoň k nějakému posunu v plánování. Už teď je ale pozdě. Počty aut na silnici jsou už alarmující, zejména v Mladé Boleslavi,“ říká železniční odborník Jindřich Berounský.Ve hře jsou přitom tři různé varianty.

První počítá s nejmenšími změnami. Vedla by po stávající trati přes Všetaty, rychlost by se zvýšila na 120, místy až na 160 kilometrů v hodině a do Mladé Boleslavi by se vlaky elektrizovaly. Nově by vznikla takzvaná Dalovická spojka v Mladé Boleslavi pro přímé napojení Mladé Boleslavi město. O příliš velké zrychlení nepůjde: vlaky z Prahy do Liberce by podle návrhu jezdily nejméně 122 minut, což není oproti současnému stavu velké zrychlení a stále pomalejší, než kombinace autobusu a metra.

TO SE NELÍBÍ KRAJI

Taková verze se nelíbí Libereckému kraji, protože nepřinese zásadní zrychlení. „Určitě požadujeme, aby byla trať elektrifikována až do Liberce,“ říká hejtman Martin Půta.„Určitě požadujeme, aby byla trať elektrifikována až do Liberce,“ říká hejtman Martin Půta.Druhá varianta je podobná, počítá ale se zrychlením mezi Turnovem a Liberem díky tunelu z Hodkovic do Šimonovic.

NEJRYCHLEJŠÍ VARIANTA

Třetí varianta je podle doby jízdy nejrychlejší. Vede přes Lysou nad Labem, využít se má i chystané modernizace trati z Prahy do Hradce Králové. Z Milovic pak vznikne takzvaná Všejanská spojka, která trať přivede ke spojnici mezi Nymburkem a Mladou Boleslaví. V Mladé Boleslavi by měl současně vyrůst nový terminál v prostoru stávající zastávky Mladá Boleslav město, kam přijedou vlaky po nové trase: od Bezděčína pod vrchem Chlum a podél nákupního centra Olympia.Směrem do Liberce počítají projektanti s vybudováním spojky u Ohrazenic, která odstraní zajíždění do Turnova pro expresní vlaky a tunelem z Hodkovic nad Mohelkou do Liberce.Všechny varianty počítají s vedením tratě podél Jizery mezi Mladou Boleslaví a Bakovem nad Jizerou, kde je už dnes nedostatek prostoru pro další kolej.

250 KILOMETRŮ V HODINĚ

Současně se přitom už dál mluví i o vysokorychlostním spojení pro vlaky nad 250 kilometrů v hodině pro spojení s Polskem. To je ale zatím nejisté z více důvodů: není zatím jasné, zda povede spíše přes Hradec Králové, nebo Liberec. „Je to něco tak vzdáleného, že nemá smysl nyní toto řešit,“ míní Půta.Ten by jako první krok uvítal, kdyby alespoň stát objednal mezi Prahou a Libercem přímý rychlík. I když by byl dobou jízdy oproti autobusu či autu mnohem pomalejší, mohl by to být první konkrétní krok k podpoře železnice mezi oběma městy. „Jsme jediným krajským městem, které nemá přímé spojení s Prahou. Ministerstvo nám odpovědělo, že mezi oběma městy jezdí dostatek autobusů, a tak není potřeba rychlík dotovat,“ řekl Půta.

KDY SE ZAČNE STAVĚT?

Správci železnice čekají, jak vyjdou ekonomické analýzy, ale i další studie, které zhodnotí rizika stavby. SŽDC se vyhýbá odpovědi, kdy by se mohlo začít stavět. „Časový horizont realizace je velmi závislý na variantě doporučené studií,“ uvedl mluvčí SŽDC Marek Illiaš.Už teď je přitom jasné, že stát a železničáři zaspali. Provoz na D10 nehoustne jen laickým pohledem řidičů, ale i podle dat ze sčítání dopravy. Například v roce 2010 projelo v Kosmonosích u sjezdu na Průmyslovou ulici denně v průměru 25 424 aut, loni to při sčítání bylo už 46 017 vozidel. Podobným tempem roste podle dat ze sčítání provoz na celé D10 i silnici I/35 v úseku mezi Turnovem a Libercem.