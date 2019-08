S migrénou se potýká až 1,2 milionu Čechů. Choroba je vyřadí z pracovního provozu v průměru na 7,5 dne v roce. Firmy kvůli tomu přijdou zhruba o čtyři miliardy korun ročně.

Migréna | Foto: www.shutterstock.com

Ta bolest by se dala s klidem přirovnat k utrpení ženy při porodu, shodují se odborníci i pacienti. Pokud by měli migrénu oznámkovat na desetibodové stupnici, přiřadili by jí prý nejméně sedmičku. Stejně jako bolesti při narození dítěte.