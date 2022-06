„Po předběžných tržních konzultacích zaměřených na možná technická řešení obnovy lanovky nyní provádíme průzkum trhu, zda a případně kolik se na trhu nachází potenciálních partnerů, kteří by měli zájem do lanové dráhy investovat,“ uvedla mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová. Podnik chce oslovit v nadcházejících několika týdnech například komerční firmy, stejně jako místní samosprávy, města či kraj nebo jiné subjekty.

Primátor Liberce Jaroslav Zámečník považuje za ideální stav, aby město bylo majitelem lanové dráhy, převzalo ji do provozu a obnovilo ji. Nevylučuje ani spolupráci například se společností Tatry Mountain Resorts, která v současné době provozuje lyžařský areál na Ještědu. „Nejlepší by bylo zařadit lanovku do systému MHD, aby mohli lanovkou jezdit cestující za běžné jízdné na vybrané tarify, například na roční lítačku,“ nastínil Zámečník.

Město by podle něj nejprve muselo získat do vlastnictví pozemky pod lanovkou, jejichž hodnota je kolem 50 milionů korun a pak nejlépe vytvořit speciální podnik, který si vezme úvěr na stavbu lanovky a splácet jej bude následně z tržeb provozu.

Kdy bude lanovka na Ještěd, ptají se lidé. Zatím se plánuje postup

Cena za stavbu nové lanovky zatím není přesně určena, ale podle Zámečníka půjde o částku v rozmezí 250 – 300 milionů korun. Zda by se na její stavbě či provozu podílel Liberecký kraj, není jasné. „Jsme na začátku, zatím máme jen informaci, že České dráhy hledají partnera. Teprve nás čekají jednání,“ sdělil náměstek hejtmana pro dopravu Jan Sviták.

Podle informací Českých drah se nyní zmíněný tržní průzkum zaměřil zejména na technická řešení obnovy lanovky. „Na základě vyhodnocení sledujeme realizaci varianty oběžného systému s kabinkami pro 8 - 10 cestujících, s obnovou ve dvou fázích. Nejprve obnovu ve stávající délce, ale s přípravou na možné budoucí prodloužení a následně s realizací prodloužení k centrálnímu parkovišti u stanice tramvaje Horní Hanychov,“ popsala mluvčí Rajnochová předběžný plán na to, odkud a kam by nová lanovka jezdila a kolik cestujících vozila. Zároveň poznamenala, že současně bude celé řešení připraveno na navýšení kapacity, které by se dalo provést přivěšením dalších kabin.

Bývalý přednosta lanovky na Ještědu Pavel Vursta doufá, že bude obnovena a znovu se rozjede. „Je naprostým nesmyslem, aby nebyla. Za čím jezdí lidé do Liberce? Za zoologickou, botanickou, Ještědem a lanovkou na Ještěd. Fungovala od roku 1933 a bez lanovky to prostě nejde,“ shrnul. Neskrývá obavy z toho, že České dráhy její obnovu vzdají. „České dráhy založily celou lanovkářskou tradici u nás, mají nejvíc zkušeností s jejich provozováním. Privatizace všechno rozházela a jen ta naše zůstala v majetku drah, i když byly snahy ji někdy v 90. letech převést na město,“ popsal Vursta.

Technolog výroby vzpomíná: Rekonstrukce lanovky podléhala mnoha normám

Je překvapený, že se objevila možnost, že by už České dráhy lanovku neměly. Zároveň však dodává, že se jim vzhledem k situaci na trhu nediví. „Dnes je situace trochu jiná. Lanovky obhospodařuje kdekdo. Ale vždy je lepší, když má jednoho majitele. Pokud jich je víc, dá sice na stavbu každý nějakou kačku, ale pak se dohadují o tom, jak si rozdělit peníze z provozu a tak dále,“ míní muž, který řídil provoz lanové dráhy na Ještěd přes dvacet let.

Novou lanovku by uvítali i v horském hotelu Ještěd, který ale její zastavení nijak citelně nepoznamenalo. „Na provoz hotelu naštěstí to, že nejezdí lanovka, dopad nemá. Lidé mohou autem až nahoru a také to tak dělají. Nedošlo ani k nějakému většímu odlivu návštěvníků a turistů. Když je hezky nebo víkend, je tady plno,“ přiblížila Milena Lánská zastupující hotel Ještěd.

Méně lidí přijíždí k hotelu a vysílači, jen když je ošklivo, protože dříve využívali za deště a pošmourna právě lanovku, a ta teď není. Za nijak dramatické to ale provozovatel hotelu nepovažuje. „Se zastavením provozu lanovky se nám ale nakupila obrovská spousta dotazů, jak se k nám lidé dostanou jiným způsobem. Snažíme se je proto informovat o parkovištích a přístupu z okolí anebo je směrujeme na lanovku Skalka, od které je to k Ještědu pěknou procházkou po hřebeni asi 2 kilometry,“ dodala Lánská.

Mluvčí záchranářů Libereckého kraje: K pádu lanovky jsme vyjížděli poprvé

Lanovku na Ještěd zastavila tragédie v říjnu 2021. Podle dosavadních zjištění vyšetřovatelů prasklo tažné lano a jedna z kabin lanovky se zřítila na zem, což stálo život průvodčího. Cestující z druhé kabiny se díky bleskové reakci druhého strojvedoucího povedlo zachránit. Přesné příčiny pádu kabiny se dosud zjišťují. Lanovka od té doby není v provozu.