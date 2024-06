Nová éra cestování. Liberecký a Královéhradecký kraj spojují své síly v dopravě

Zástupci Libereckého a Královéhradeckého kraje se dohodli na spolupráci a prohloubí využití integrovaných dopravních systémů pro společné cestující. Od 1. července tak bude možné na jízdné doklady IDOL cestovat až do Jičína a na jízdní doklady IREDO do Turnova či Semil. Tato spolupráce přinese výhody zejména pro dojíždějící za prací a do škol.