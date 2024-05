Flixbus rozšiřuje své služby a přináší nové přímé spoje z Liberce do oblíbených italských destinací. Cestující se mohou těšit na dostupnější cestu k moři.

Nová autobusová linka. Flixbus spojí Liberec s jadranským pobřežím | Foto: Deník/Foto: Flixbus/Tomáš Beránek

Autobusový dopravce Flixbus rozšiřuje trasy. Změna je skvělou zprávou především pro cestovatele z Liberce, nyní totiž mohou zájemci vyrazit až do Salcburku či Benátek. Vůbec poprvé tento dopravce pro cestující zajistí možnost dostat se až do Bibione a Lido di Jesolo na jadranském pobřeží. Cesty do těchto destinací jsou v plánu na období od 6. června do 11. září.

„Vyslyšeli jsme žádosti zákazníků a na sezonní linku do Benátek přidáváme také přímořská letoviska Bibione a Lido di Jesolo, linka Itálii zpřístupní z Liberce, Prahy i jižních Čech," uvedl mluvčí Flixbusu Tomáš Beránek.

Autobusová linka mířící do Itálie bude vyrážet z libereckého autobusového nádraží v 5:00 a o deset minut později bude nabírat cestující ze zastávky Fügnerova. Dále bude pokračovat přes Prahu, jižní Čechy a Rakousko a doveze své cestující až na pobřeží Itálie. Do Benátek spoj dorazí zhruba ve 20:00. Cesta zpět startuje v Benátkách Tronchetto v 8:15 a očekávaný návrat do Liberce je ve 23:05.

Nejnižší cena za cestu do Benátek pak cestující z Liberce vyjde na necelých tisíc korun. Cena bude záviset na tom, s jak velkým časovým předstihem cestující jízdenku pořídí.

