Za jeho zrodem stojí majitelé David Dobrík mající zkušenosti s hudbou a Dalibor Hronek, který má zase blíže k provozním věcem a baru. A právě první jmenovaný už od sedmnácti let snil o otevření vlastního klubu. A po dvaceti letech se mu podařilo snu dosáhnout.

„Zajímáme se o nové technologie a hudbu. Slýchali jsme od lidí, že by rádi uvítali něco nového, nějakou změnu. A to jim můžeme nabídnout,“ řekl sedmatřicetiletý podnikatel a DJ Dobrík. Název Infynyty odkazuje na nekonečno. „Jelikož jsme se chtěli odlišit od ostatních a ozvláštnit to, nechali jsme si navrhnout od designéra působícího v cizině speciální logo.

Nejvíce času zabralo samotné hledání prostoru. Nejdříve měl klub sídlit v místech bývalého kasina pod vlakovým nádražím, což nakonec nevyšlo. Nakonec Dobríkův nejlepší kamarád a taktéž DJ Martin Petruška narazil na současné prostory v Blažkově ulici v blízkosti terminálu městské hromadné dopravy Fügnerova.

Přípravy na otevření nového nočního podniku trvaly přibližně rok. „Vizuální podobu a rozvržení celého klubu jsme si kompletně udělali sami. Makali jsme na tom tři dny v kuse,“ svěřil se Dobrík s tím, že do klubu investovali několik milionů korun.

Otevírací party se uskuteční nadcházející sobotu a klub bude fungovat v pátky a soboty. Zatímco páteční dny ocení příznivci rádiových písniček, tak soboty se ponesou v duchu taneční, čistě nekomerční hudby.

Program budou zpestřovat tematické akce. „Chceme, aby to u nás lidi bavilo. Aby si každý našel to své a světelná show je nadchla a vrátili se znovu. Odtud i označení klub plný emocí,“ osvětlil Petruška s tím, že v budoucnu nevylučují možnost rozšíření provozní doby. Světelnou show připravovali Jaroslav Patočka a Jiří Kabát.

Základní vstupné činí 150 korun. Dále se bude odvíjet podle akcí. Pokud bude vystupovat zahraniční host, projeví se to na vstupném. Kromě hudby a světelné show nabídne liberecký noční klub také dva bary.

„Baví nás to a rádi bychom, aby nemuseli lidé za pořádnou show jezdit třeba do pražských klubů. Plánů do budoucna máme hodně, ale zatím je nechceme odtajňovat,“ uzavřeli majitelé Infynyty.

Zdroj: Jiří Louda