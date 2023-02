Noc z 27. na 28. února přišlo do centra přečkat dvacet zájemců, kterým je zde k dispozici teplý čaj, případně polévka. Mohou využít i sprchy. „Pravděpodobně se to, že jsme otevřeli v noci, spousta lidí bez domova nedozvědělo. Až se to mezi lidmi bez domova rozkřikne, obávám se, že ani denní centrum nebude stačit a budeme muset lidi nechat venku. Také naše personální kapacity a síly jsou omezené a tak nejsme schopni mít v noci otevřeno dlouhodobě,“ zdůraznil vedoucí Nízkoprahového denního centra Naděje Pavel Matějka.