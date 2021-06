Přitom jde často o dominanty obcí a nedoceněné architektonické poklady. Sokolové během Noci sokoloven veřejnosti představují nejen historii svých jednot a budovy samotné, ale i to, co se v sokolských jednotách všechno děje a jak se mohou zájemci případně zapojit.

K 7. ročníku Noci sokoloven, která proběhne v pátek 25. června od 17.00 do 22.00, se připojila i jedna z nejstarších jednot v okrese Liberec, a to Tělocvičná jednota Sokol Liberec 3 - Františkov. Návštěvníci budou moci nahlédnout do sokolovny Štrynclovka. Členové si pro ně připravili cvičení program, výstavu a drobné občerstvení.

Jendota měla svoji kroniku, kde byla vedena činnost od založení a chronologicky doplňována až do roku 1949, kdy Sokolská Jednota Františkov byla zrušena. Kronika je uložena v archivu v Nové ulici ve Františkově. Přes velké úsilí se podařilo výboru získat jeden den v týdnu tělocvičnu v německé škole (dnešní ZŠ Švermova ). Dne 8. srpna 1931 započalo cvičení, a to každou sobotu. Poprvé zde zazněl český povel a české písně. Dne 11. května 1932 došlo ke skutečné plnoprávní existenci jednoty. V roce 1932 se konal IX. Všesokolský sled v Praze a z jednoty se zúčastnilo na 50 členů (28 mužů, 12 žen a 7 dorostenců). Dne 24. července 1945 se konala valná hromada a tělocvičná jednota Sokol Františkov zahájila svoji činnost. Opět do čela byl zvolen bratr Martin Štryncl. Cvičení probíhalo v tělocvičně Na Jeřábu.