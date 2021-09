Saský filmový svaz udělil letos svou Zvláštní cenu dokumentárnímu snímku „Grenzland“ (Pohraničí) Andrease Voigta. Film vypráví životní příběh Jana Müllera, který se v roce 1936 narodil v Georgswalde, dnešním Jiříkově, a na vlastní kůži zažil změny v tomto regionu. Německo-polské příhraničí navštívil Voigt již v roce 1991. Necelých 30 let nato se vydává do tohoto regionu znovu. Hledá a nalézá setkání na obou březích Odry i Nisy. Tématy jsou práce, domov a láska. Jeho pozorování se zdají být příběhy z „okraje“ – a přitom pocházejí ze středu Evropy. Setkává se s lidmi, jejich příběhy a jejich krajem. Na severu Štětínský záliv, na jihu Dolní Slezsko – tam, kde spolu v trojzemí sousedí Německo, Polsko a Česká republika.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.