Pětadvacetiletá Liberečanka Nikola Bergmanová si začala plnit sny a věnovat se roli ambasadorky tradiční české značky outdoorového vybavení. Podle ní i cesta může být cíl.

Nikola Bergmanová. | Foto: Hannah

Využila zimního počasí a vyrazila do hor. Neopomněla vyzkoušet si skialpové trasy v Krkonoších. „Kdysi dávno jsem pronesla větu, že by bylo skvělé být jen v přírodě a nějakým způsobem se tím živit. Nečekala jsem, že se to může stát skutečností. Doufám, že si zlepším dovednosti na skialpech a v létě se těším na lezení skal,“ řekla.