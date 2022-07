Nájemné, složenka za elektřinu, poplatek za rozhlas či účet za internet patří k běžným výdajům, se kterými se člověk setká minimálně jednou měsíčně. V některých případech je lhůta mnohem delší. Typickým příkladem jsou nájemní smlouvy za hrobová místa uzavírané v běžných případech na deset let. V případě nezaplacení o ně může dosavadní nájemce i přijít. Města v Libereckém kraji evidují stovky takových dlužníků.

V krajském městě zaplatí lidé za hrobové místo na deset let dopředu při uzavření smlouvy, přičemž cena se vypočítává z výměry. Ať už se jedná například o urnový hrob o velikosti metr čtvereční a cenu 2 475 korun na celé období, dvojhrob o velikosti čtyři metry čtvereční za 9 900 korun či nájemné za kolumbárium za 2 200 korun. Nájemci obdrží tři měsíce před koncem smlouvy upozornění o blížícím se konci nájemní doby. „Pokud z nějakého důvodu nezaplatí další pronájem, běží ochranná doba jednoho roku, než lze hrobové místo znovu pronajmout,“ sdělila mluvčí liberecké radnice Jana Kodymová s tím, že aktuálně evidují přibližně 280 smluv, u kterých vypršela jejich platnost a nebyly prodlouženy či vypovězeny.

Navíc po dobu tří let nelze manipulovat s náhrobkem, který tam zůstává. Prakticky se tak místa znovu pronajímají až po uplynutí tří let, ale na hrobových místech a veřejných vývěskách je umístěno upozornění o nezaplacení. Na jedno takové narazila Jana Vykoukalová. „Viděla jsem výzvu na jednom náhrobku, když jsem se vracela z návštěvy libereckého hřbitova. Překvapilo mě to, doma jsem si ověřila, dokdy mám zaplaceno. Sama bych se styděla, kdybych podobnou upomínku našla,“ svěřila se Liberečanka.

Podobným způsobem bojují s neplatiči v České Lípě, kde správce hřbitova nechá upozorňující cedulku přímo na hrobě. „Ideálně v době svátků, kdy je zvýšená návštěvnost na hřbitovech, jako například období Vánoc či Velikonoc nebo Dušičky. Pokud ani toto nezabere, následuje klasické kolečko vymáhání,“ informovala českolipská mluvčí Kristýna Kňákal Brožová. V Lípě zaplatí ročně za jeden metr čtvereční pronajatého místa 180 korun, za každý další pak 60 korun.

Pokud člověk, který si pronajímá místo na libereckém hřbitově, zjistí, že nájemní smlouva kvůli nezaplacení skončila, nemusí to být ještě problém. Stačí, když se do roka od ukončení dostaví a nájem pouze doplatí bez nějakého penále. „Po uplynutí zákonných lhůt však nájemce tuto možnost ztrácí a hrobové místo může být pronajato novému nájemci,“ zdůraznila Kodymová.

372 dlužníků v Jablonci

V sousedním Jablonci nad Nisou, kde se nájemní smlouvy zpravidla uzavírají taktéž na deset let, momentálně evidují 372 dlužníků. Celková dlužná částka se vyšplhala na 720 074 korun. „Pokud nájemce neuhradí dlužné nájemné do tří měsíců ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu, dojde k odstoupení od smlouvy a ztratí tak možnost předmětné hrobové místo využívat,“ osvětlila Jana Matěchová z jabloneckého magistrátu.

Za nájem hrobového místa v Jablonci lidé zaplatí 10 korun za metr čtvereční za rok, za služby spojené s nájmem hrobového místa 90 korun za metr čtvereční za rok. „V této částce je zahrnuta údržba zeleně, komunikací, hřbitovního zařízení včetně spotřeby vody, sečení a úklid trávy, likvidace odpadů, provozu správy pohřebiště a částečně vedení evidence,“ doplnila Matěchová.

Ve Frýdlantu mají devět neuhrazených hrobových míst, ale doposud nemuseli přistoupit k likvidaci místa z důvodu neplacení nájemného.

Problematické jsou také hrobky, u kterých není dohledatelný žádný vlastník, popřípadě smlouvy uzavřené na dobu trvání hřbitova. Podobných případů neevidují ve městě pod Ještědem mnoho. „Jako problém to ale vnímáme. Zejména u těch, které jsou ve špatném stavu a svým zchátralým vzhledem narušují jinak upravený prostor hřbitova,“ podotkla Kodymová. V Jablonci se jedná především o německé hroby, které jsou téměř všechny zlikvidovány a zbyly pouze hrobky. „Některé z nich jsou památkově chráněny a postupně rekonstruovány,“ dodala Matěchová.