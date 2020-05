Na 3,5 procenta se za uplynulý měsíc zvedla míra nezaměstnanosti v Libereckém kraji. Počet lidí bez práce se tak proti březnu zvýšil o 1136 na celkový počet 10 927 žadatelů. Nejvíce jich je v okresech Jablonec nad Nisou a Semily (3,6 %), nejméně naopak v okrese Česká Lípa (3,0 %).

Liberecký kraj je na tom o desetinu procenta hůře, než je republikový průměr s 3,4 procenta. Ale o mnoho lépe než například Moravskoslezský či Karlovarský kraj. Z okresů je na tom v republice nejhůře Karviná s mírou nezaměstnanosti sedm procent.

„O zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání a zprostředkování práce žádají v současné době hlavně lidé z oblasti služeb – zejména veřejného stravování, maloobchodu, velkoobchodu, hotelnictví, silniční nákladní dopravy a zprostředkování služeb,“ přiblížil situaci Jan Karmazín z generálního ředitelství Úřadu práce ČR.

Těžko u hranic

Do evidence se hlásili i pendleři a také drobní podnikatelé a řemeslníci, kteří kvůli koronavirovým omezením přerušili v dubnu činnost. Obrovský nárůst lidí bez práce proto v minulém měsíci zaznamenaly zejména okresy, kde se projevilo uzavření hranic pro lidi, jež dojížděli za prací k sousedům.

Lépe na tom ale nejsou ani velká města včetně Prahy. Tam dokonce vzrostl počet lidí bez práce proti březnu až o 36 procent. V případě hlavního města jde ale o opačný efekt než v příhraničí. Hotely, restaurace a další podniky byly postavené především na zahraniční klientele. Kvůli uzavření hranic přišly ze dne na den o tržby a snažily se tak srazit veškeré náklady, včetně mzdových, na minimum.

Podíl nezaměstnanosti v Libereckém kraji

Česká Lípa

březen 2,5% duben 3,0%

Jablonec nad Nisou

březen 3,1% duben 3,7%

Liberec

březen 3,3% duben 3,6%

Semily

březen 3,5% duben 3,7%

Liberecký kraj celkem

březen 3,1% duben 3,5%

Zdroj: Úřad práce ČR

Zdaleka se to nedotklo jen hlavního města. Na vlastní kůži to pocítila i dvaadvacetiletá absolventka Technické univerzity Liberec, která začátkem roku nastoupila do marketingu libereckého zábavního centra Babylon. „V dubnu mi měla končit zkušební lhůta, ale už 6. dubna jsem bez varování dostala výpověď,“ uvedla. „První šli na řadu ti, co byli stejně jako já ve zkušebce nebo měli smlouvu na dobu určitou, a lidé z gastroslužeb,“ dodala.

Podle Jana Karmazína bude takových lidí přibývat. „Řada lidí vyčkávala s evidencí na úřad práce do doby, než se ujasní podmínky podpůrných programů, včetně podpory osobám samostatně výdělečně činným,“ popsal Karmazín.

Také podle Jiřího Halbrštáta z personální společnosti ManpowerGroup je to nejhorší ještě před námi. Ekonomika teď podle něj v důsledku koronavirové pandemie na dva měsíce „zamrzla“ a teprve v příštích měsících budou naplno znát všechny dopady. „Jakmile skončí nouzový stav, přestanou se vyplácet podpůrné programy také firmám. Pokud vláda nepřijde s razantní podporou ekonomiky, firmy počítají s tím, že budou muset začít razantně propouštět,“ nastínil personalista.

Ohrožení se týká třeba automobilového průmyslu. Firmy, které patří k největším zaměstnavatelům v kraji, jako například Denso Manufacturing Czech nebo Grupo Antolin, teď teprve pomalu začínají rozjíždět výrobu a počítat ztráty. Už nyní je ale jisté, že nová místa se nabízet zřejmě nebudou. Firmy z regionu, které prostřednictvím agentury hledaly nové zaměstnance, stáhly podle Halbrštáta většinu zakázek.

Pokvete turismus

Dobrou zprávou naopak je, že v důsledku uzavření hranic lidé vsadí na cestování po tuzemsku. „Praha, kam směřují hlavně turisté ze zahraničí, to zřejmě nepocítí, ale profitovat by z toho mohly právě ostatní regiony,“ nastínil Halbrštát, podle kterého se tak brzy obnoví řada míst ve službách i pro brigádníky, kteří teď jen těžko hledají místa, když nemohou ani do školy.