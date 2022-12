Máte někoho blízkého, kdo neustále řeší, jestli mu květiny dobře porostou? Nadělte mu trus libereckých netopýrů. Dobrovolníci z řad ochránců přírody netopýří guáno v posledních týdnech uklízí z půd domů i z věží, ale nevyhazují ho.

„Guáno, které si nyní může každý koupit u nás na e-shopu, je přímo od libereckých netopýrů. Je v dárkovém balení a jde o velmi kvalitní výživu pro pokojové i jiné rostliny. Navíc odkoupením guána podpoříte jejich ochranu,“ popsala Kateřina Burešová z Českého svazu ochránců přírody. Půlkilogramové vánoční balení netopýřího hnojiva lze objednat na webu obchudekcsop.cz za necelou stokorunu.

Sedmihorské mokřady. Ilustrační fotoZdroj: Jakub TrsekDoslova kouskem přírody můžete obdarovat, pokud si vyberete z nabídky liberecké neziskové organizace Čmelák. Kupte si třeba deset metrů čtverečných mokřadu v Jablonném v Podještědí a staňte se jeho patronem. Pořídit si ale můžete i menší či větší plochu anebo rovnou konkrétní rostlinu. Majitel certifikátu se stává patronem lokality a díky jeho příspěvku bude podpořeno například vybudování dalších tůní nebo výsadba nových rostlin.

„Areál mokřadů se postupně rozšiřuje, a tak nabízíme možnost stát se jejich patronem prostřednictvím dárkových certifikátů. Lidé mají v povědomí, že je to opravdu reálný projekt, mnozí do mokřadů jezdí a znají je, proto je o tyto dárky zájem. Podobně jako o dárkové poukazy, díky nimž lidé podpoří vznik Nového pralesa na Ještědu, které nabízíme už od začátku jeho budování od roku 2004,“ popsal za neziskovou organizaci Čmelák David Černý. Certifikáty pro patrony lze objednat na webu eshop.cmelak.cz, kde si vyberete konkrétní strom, rostlinu či zvíře.

Možnost stát se mecenášem konkrétního chovu či druhu zvířat nabízí liberecká zoologická zahrada. „V současné době mají skoro všechna zvířata nějaké mecenáše, ale u druhů náročných na chov jich může být samozřejmě víc. Těžko dá jedna rodina příspěvek v řádu stovek tisíc korun například lachtanovi. Může přispět už od padesáti korun,“ vysvětlila mluvčí zoologické zahrady Barbara Tesařová.

Nejvíc mecenášů mají liberecké pandy a surikaty, naopak více patronů by uvítali například plazi nebo různé druhy hmyzu či ptáků. Nový patron dostane dárkový certifikát, ale podle výše podpory i různé bonusy od zoologické zahrady. Stačí si jen vybrat na webu zoo zooliberec.cz.

„Lidé mohou darovat dárky i našim zvířatům a už teď nosit celé ořechy, ovoce a zeleninu a my je rozdáme zvířatům. Navíc na Štědrý den opět otevřeme zahradu za dobrovolné vstupné a dárky mohou přinášet i tam, kde bude přímo přistavené auto pro jejich příjem,“ dodala Tesařová.

Dárky pro příznivce rukodělných věcí či předmětů do domácnosti je možné pořídit v obchůdku Pop-py v Lužické ulici při Jedličkově ústavu v Liberci. Výrobky vytvořili klienti Centra denních služeb. Výběr je opravdu pestrý, od keramických sošek přes nádobí, plstěné zboží, dekorace či obrazy, pletené věci do domácnosti i košíky a mnohé další. Obchůdek je otevřený až do 21. prosince, ve všední dny od 8 do 14.30 hodin, v úterý do 18 hodin.

„Výrobky nabízíme za nízké ceny a jsme rádi za každý nákup, protože získané peníze opět použijeme na pořízení materiálu pro další tvorbu našich klientů,“ popsal vedoucí dílny Jedličkova ústavu Pavel Oravec.