/VIDEO/ Celorepublikovým rekordem se může pochlubit liberecká záchranná stanice Archa, když tento týden odchytili její pracovníci 408 zbloudilých netopýrů hvízdavých na chodbě kožního a infekčního oddělení v Krajské nemocnici Liberec.

Odchyt netopýrů v liberecké nemocnici. | Video: Archa Zoo

Jedná se o největší odchycený počet těchto letounů v jedné místnosti. „Odchyt mi trval čtyři a půl hodiny. A to tam ještě nějací zbyli, zalezlí v nepřístupných trubkách. Počítám, že tam ještě pro ně vyjedeme,“ informovala vedoucí záchranné stanice Ivana Hancvenclová.

Navíc se nejednalo o ojedinělý zásah. Toto pondělí zachraňovali z neobývaného bytu v Jablonci nad Nisou 238 netopýrů, kteří do něj zalétli otevřenou ventilačkou a ven už se nedostali. Majitel bytu to zjistil až po několika dnech. „106 letounů se nám už zachránit nepodařilo. Většina napadala do kyblíku postaveného pod oknem, kde se udusili. Dalších 122 netopýrů z tohoto zásahu se nám podařilo vypustit zpět do volné přírody, o dalších deset se ještě staráme, protože byli příliš vysílení,“ podotkla Hancvenclová. Ten samý den se uskutečnil odchyt i v rodinném domě v Liberci, kde se na čtyřicet nevítaných návštěvníků poschovávalo v pokojích za obrazy, záclony či pod postele.

Do záchranných stanic se každoročně v tomto období dostává tisíce „invazních“ netopýrů. Pokud jsou v dobrém stavu, hned ten večer je vypouští. O jedince, kteří jsou ve špatném stavu, se musí postarat. Nejdůležitější bývá hydratace, zesláblé netopýry napájí výživnými roztoky a krmí vymačkanými červy. „Jak se jejich stav lepší, postupně je vypouštíme. Někdy se s nimi musíme „piplat“ třeba týden, jedná se o značně časově náročnou péči,“ podotkla Hancvenclová.

Zdroj: Archa Zoo

Zcela běžným druhem netopýra, který za teplých letních večerů zavítá do městských bytů, je netopýr hvízdavý. Podle Petra Stýbla z Českého svazu ochránců přírody jsou netopýři zcela neškodní tvorové, kteří nejsou člověku nijak nebezpeční. Netopýr hvízdavý je jeden z našich nejmenších netopýrů, živí se letícím hmyzem. Často obývá městské parky, nezateplené panelové domy a přirozené přírodní štěrbiny a dutiny.

Z bytů a uzavřených prostor, pokud do nich zalétne, se velice špatně vyhání a není snadné ho jen tak chytit. „Zalétne-li vám do bytu netopýr, zhasněte, otevřete okno dokořán a opusťte místnost, aby netopýr nebyl ve stresu a měl možnost v klidu odletět. V případě, že byste se jali netopýra odchytávat, určitě se o to nepokoušejte holýma rukama a obalte si ruku hadrem. Netopýr se v ohrožení, pokud ho držíte, může bránit zuby,“ sdělil Stýblo.

Všichni netopýři patří mezi zvláště chráněné druhy a tak je nutné s nimi zacházet v mezích zákona. V případě jejich invaze je důležité hlavně nepanikařit. Netopýři nenapadají lidi, nesají krev a ani se nezamotávají do vlasů. Pokud lidé zjistí, že letounů je opravdu hodně, a nejsou schopni si pomoci vlastními silami, mohou se obrátit na příslušnou záchrannou stanici. „Časté výjezdy kvůli netopýřím invazím a péče o vyčerpané nebo raněné jedince jsou pro záchranné stanice časově i finančně velice náročné. Pomoci jim v tomto případě mohou lidí dodržováním uvedených preventivních opatření,“ dodal Stýblo.

Chcete-li přispět stanicím na záchranu netopýrů (i jiných zvířecích pacientů), můžete tak učinit prostřednictvím bankovního převodu libovolné částky na účet č. 33553322/0800 nebo pomocí darovacího portálu Zvíře v nouzi. Můžete přispět i přímo liberecké stanici Archa, když při platbě použijete variabilní symbol 3333 či odesláním DMS na číslo 87777 ve tvaru DMS ZVIREVNOUZI LIBEREC 90.

Přičemž 90 znamená, že se vám odečte 90 Kč (místo toho můžete použít 30, 60 či 190).