A co byste měli dělat, abyste podobně jako obyvatelka bytu v libereckých Ruprechticích neměli 225 nových spolubydlících? V srpnu a v září nenechávat na noc otevřené ventilačky, popřípadě do oken instalovat sítě proti hmyzu. Pracovníci Archy mají za sebou i zásah v zasedací místnosti jedné státní organizace, kde museli odchytit na začátku tohoto týdne 306 netopýrů. Někteří z nich se schovali za skartovačku, jiní zalezli do krytů na zářivky, do reproduktoru rozhlasu po drátě, kolejnic pro žaluzie nebo za lišty pro kabely. „Období letních netopýřích invazí. Oblíbená kratochvíle netopýrů hvízdavých zejména v Liberci a v Jablonci a naše současná náplň práce,“ svěřili se na sociální síti.

Do záchranných stanic se každoročně v tomto období dostává tisíce „invazních“ netopýrů. Pokud jsou v dobrém stavu, hned ten večer je vypouští. O jedince, kteří jsou ve špatném stavu, se musí postarat. Nejdůležitější bývá hydratace, zesláblé netopýry napájí výživnými roztoky a krmí vymačkanými červy. „Jak se jejich stav lepší, postupně je vypouštíme. Někdy se s nimi musíme „piplat“ třeba týden, jedná se o značně časově náročnou péči,“ řekla v minulosti vedoucí záchranné stanice Ivana Hancvenclová.

Obyvatele invazí postižených budov instruují, že netopýři se s oblibou vracejí do těch samých míst. Nemá smysl odvážet netopýry někam daleko, padesát kilometrů pro ně není žádná vzdálenost.

Zcela běžným druhem netopýra, který za teplých letních večerů zavítá do městských bytů, je netopýr hvízdavý. Podle Petra Stýbla z Českého svazu ochránců přírody jsou netopýři zcela neškodní tvorové, kteří nejsou člověku nijak nebezpeční. Netopýr hvízdavý je jeden z našich nejmenších netopýrů, živí se letícím hmyzem. Často obývá městské parky, nezateplené panelové domy a přirozené přírodní štěrbiny a dutiny.

Z bytů a uzavřených prostor, pokud do nich zalétne, se velice špatně vyhání a není snadné ho jen tak chytit. „Zalétne-li vám do bytu netopýr, zhasněte, otevřete okno dokořán a opusťte místnost, aby netopýr nebyl ve stresu a měl možnost v klidu odletět. V případě, že byste se jali netopýra odchytávat, určitě se o to nepokoušejte holýma rukama a obalte si ruku hadrem. Netopýr se v ohrožení, pokud ho držíte, může bránit zuby,“ sdělil Stýblo.