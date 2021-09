Vyvracet legendy a přiblížit život těchto letounů si klade mimo jiné za cíl Mezinárodní noc pro netopýry, která proběhla na přelomu srpna a září. Podle ředitele českolipského muzea a zoologa Zdeňka Vitáčka, který netopýry zkoumá přes 30 let, si lidé kdysi netopýry zošklivili. „Také na internetu je o nich spousta nesmyslů. Netopýři jsou přitom pozoruhodní a užiteční. Živí se výhradně hmyzem, za jedinou noc ho uloví velké množství,“ vysvětlil a nastínil, že skalická jeskyně je výjimečná tím, že ji jako zimoviště vyhledává dvanáct druhů.

„Lidé mají dvě možnosti, jak se se situací vyrovnat. V případě menšího počtu je mohou sebrat do připravené krabičky a následující večer vypustit ven. Pokud zjistí, že letounů je opravdu hodně a nejsou schopni si pomoci vlastními silami, mohou se obrátit na příslušnou záchrannou stanici,“ řekla Hancvenclová.

Všichni netopýři patří mezi zvláště chráněné druhy, a tak je nutné s nimi zacházet v mezích zákona. V případě jejich invaze je důležité hlavně nepanikařit. Netopýři nenapadají lidi, nesají krev a ani se nezamotávají do vlasů.

Letos se s podobným případem setkali i pracovníci liberecké záchranné stanice. V jedné firmě v Chrastavě nalezli vrstvu uhynulých netopýrů mezi okny, ale byla to již zetlelá tělíčka, takže je ani nešlo spočítat. Podle vedoucí záchranné stanice Archa Ivany Hancvenclové jsou letošní srpnové a zářijové invaze o něco slabší než v minulých letech. Zatím řešili čtyři nálezy netopýrů ve větších počtech. „Deset letců bylo nalezeno v bytě v Jablonci nad Nisou, napadali mezi špaletová okna. Přes sto se jich nastěhovalo do jedné jablonecké ložnice a 36 jsme odchytili v jabloneckém domově důchodců. A poslední skupina čítající 104 členů zahnízdila v jednom pokoji na vysokoškolských kolejích v Harcově,“ vyjmenovala výjezdy Hancvenclová.

Přibližně od poloviny srpna řeší záchranné stanice nálezy netopýrů na neobvyklých místech. Netopýři se totiž v tomto období přesouvají na svá zimoviště, která se nacházejí ve vhodných dutinách. V některých případech jako vhodný úkryt vyhodnotí lidské sídlo a mikroventilací či pootevřeným oknem do bytu zalétnou desítky i stovky netopýrů najednou. V tomto okamžiku nejsou schopni najít bez pomoci cestu ven. „Jejich osud pak závisí na tom, jak rychle je lidé naleznou. Výjimkou nejsou případy, kdy se v místnosti nacházejí pouze netopýří mrtvolky, jejich trus a nepořádek vzniklý tím, jak dezorientovaná zvířata narážela do různých předmětů,“ popsala situaci Zdeňka Nezmeškalová z Českého svazu ochránců přírody.

