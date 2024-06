Do projektu se zapojil i obchod s farmářskými potravinami, bio potravinami či zdravou výživou Spižírna v liberecké Revoluční ulici. Podle odpovědného vedoucího Petra Schmiedla k nim do obchodu chodí poměrně dost uvědomělých lidí, kteří rádi „zachrání“ zboží ve slevě, takže s odpisy a plýtváním nebojují tolik jako jiné provozy.

„Nesnězeno nám připadá zajímavé zejména pro případy nečekaných výkyvů v návštěvnosti prodejny. Třeba když kvůli dešti nebo vysokým teplotám do města vyrazí menší počet lidí a nám by zůstala hromada nesnězeného pečiva. Díky této platformě bychom o možnosti nákupu se slevou mohli dát vědět širšímu okruhu zákazníků,“ řekl Deníku Schmiedl s tím, že ke zpracování bioodpadu a gastroodpadu mají v prodejně profesionální kompostér. „Usušené pečivo darujeme ke krmení zvířat a náš vlastní jídelníček se řídí pravidlem co obchod, potažmo dům dal,“ doplnil.

Mass.na příchod platformy Nesnězeno vítá

Příchod anti-food waste platformy do Liberce přivítalo také regionální řeznictví Mass.na, jehož dlouhodobou vizí je budování udržitelné výroby a minimalizování odpadu. To se jim z velké části daří pomocí jejich výroby, ale jsou výrobky, které už dále zpracovat nelze, nicméně jejich nabízení širšímu okruhu zákazníků je mimo jejich dosahy a marketingové síly. „Proto spolupráci s Nesnězeno vítáme a doufáme, že bude mít v Liberci širokou zákaznickou základnu. Máme už nastavené základní balíčky a v tomto týdnu spustíme první nabídku,“ informovala spoluzakladatelka a provozovatelka řeznictví Eva Jiřičková.

Plýtvání se snaží maximálně zamezit od začátku jejich podnikání, dříve třeba vařili masové odřezky a vozili je do místních psích útulků. Také zvažovali vlastní prodejní kanál na prodej zlevněného zboží, to však následně zamítli z důvodu finanční i časové náročnosti. „Po zařízení vlastní výroby jsme již schopni mnohem efektivněji zpracovávat zboží před expirací, nicméně zcela zamezit tomu bohužel nejde, zákazník chce mít na výběr vše, ale kolik kg z každé položky se prodá, to se nikdy nedá odhadnout. Snažíme se také co nejpečlivěji plánovat výrobu tak, abychom odpisy minimalizovali,“ doplnila.

Nesnězeno v Liberci nabídne i jídlo z restaurací

Nesnězeno spolupracuje s obchodním řetězcem Penny, kdy se společně podařilo zachránit přes 100 tisíc balíčků potravin o celkové hmotnosti více jak 350 tisíc tun. Do spolupráce v Liberci se zapojily také desítky dalších partnerů. Jedná se o Náš chléb, restaurace Fabrica, Nakraji, Knihovní kavárnu, Indickou a Nepálskou restauraci Gurkha či Kofein plac.

A jak to funguje? „Zapojené podniky mohou na webu či v aplikaci nabídnout balíček potravin či jídel, které by jinak bylo nutné vyhodit, se slevou 50-70 %. Uživatel si jej zakoupí a pak vyzvedne v provozovně, kde ho může zkonzumovat nebo si ho odnést domů. Díky tomu nejen ušetří, ale zároveň zachrání kvalitní jídlo a pomůže omezit plýtvání potravinami,“ dodal Jakub Henni.

