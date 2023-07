Nejstarší český festival mainstreamové hudby Benátská! s Impulsem se nezadržitelně blíží, už příští týden od 28. do 31. července zaplaví sportovní areál v libereckém Vesci hudební hvězdy. Festival nabídne tři dny hudby pro všechny generace. Pro letošní ročník vybrali organizátoři jako hlavního tahouna Chrise Normana, který žije na ostrově Man v Irském moři. Přiletí do Prahy business třídou a do Liberce se následně přepraví limuzínou. Zbytek jeho kapely se dopravuje zvlášť, a to buď letecky, vlakem nebo svým autem.

„Chrisovy požadavky nijak nevybočují z toho, na co jsme ze spolupráce s hvězdami jeho formátu zvyklí. Zmínil bych snad jen čtyřiadvacetihodinový room service a kuchaře,“ sdělil ředitel festivalu Benátská! Pavel Mikez s tím, že legendární zpěvák se do Česka vrátí po několikaleté pauze. „Jsme rádi, že se nám s Chrisem podařilo domluvit, protože Benátská! s Impulsem je největší český festival mainstreamové hudby. A kdo by u nás jeho hity neznal?“ doplnil.

V případě zahraničních vystupujících musí organizátoři zajistit odpovídající ubytování, což podle Mikeze bývá v městě pod Ještědem trochu problém. Není tu totiž pětihvězdičkový hotel, takže musí management umělců přesvědčovat, že jim dokážou zajistit stejný komfort i služby.

„Důležitý je i catering, spousta vybavení do šaten a poskytnutí nepřetržitého servisu od začátku až do jejich odjezdu,“ zdůraznil. Například v roce 2016 vystupoval na Benátské Tom Jones, který si přál připravit černý koberec, černé plachty a kapesníky a francouzské víno. „Každý interpret má svá specifika a troufnu si říct, že nás pokaždé něco překvapí, ale za ty roky už si člověk trochu zvykl,“ podotkl ředitel.

Letos na festivalu vystoupí stálice české hudební scény jako například Jaromír Nohavica, Rybičky 48, Mirai, David Koller či Lenka Filipová. Ti nemají žádné neobvyklé a nadstandardní požadavky. Naopak u mladých hudebníků se musí organizátoři obrnit větší dávkou trpělivosti, protože někdy u nich věci trvají o něco déle, než jsou zvyklí. „Některé české kapely si s požadavky zahraničních hvězd vůbec nezadají, a to včetně honorářů. A to už člověk opravdu žasne, kam se vytratila pokora,“ informoval Mikez.

Rozpočet festivalu se pohybuje kolem 20 milionů korun a více než polovina putuje na honoráře a další náklady spojené s vystupujícími umělci. Organizátoři si připraví dramaturgický plán a mohou oslovit pouze ty, které zvládnou zaplatit. „Musím říct, že kdyby někteří interpreti vypili všechno, co chtějí do zázemí, tak by asi neodehráli,“ svěřil se Deníku se smíchem spolumajitel festivalu a frontman formace Doctor P.P. Petr Pečený.

Tomu se do paměti zapsalo setkání s americkou skupinou Village People, která vystoupila na libereckém festivalu před osmi lety. „Za mě to byl nejvstřícnější vystupující ze zahraničí. Pozval jsem je do V.I.P. stanu a dorazili v kostýmech, které mají na sobě ve videoklipu k písni Y.M.C.A.,“ dodal.

Několik ročníků po sobě mají fanoušci možnost potkat vybrané hudební hosty díky takzvanému meet & greet. Na letošním ročníku se potkají kromě Chrise Normana s Eliškou Ruskovou, Vojtou Drahokoupilem či Sharlotou. „Na Benátskou! se moc s celou crew těšíme, bude to naše asi největší zastávka toto léto. Show je doprovázena úžasnými tanečníky a skvělým kytaristou, písně tak dostávají úplně jiný nádech než například na nahrávce. Věřím, že i když některým posluchačům není moje tvorba blízká, získám si je svojí energii, upřímností a srdcem, které do svojí hudby dávám,“ podotkla zpěvačka, která vystoupí v sobotu.

Oproti loňskému ročníku přibyla v areálu další stage, dohromady jsou tedy tři. Každá disponuje vlastní backstage, z nichž dvě jsou vybavené šatnami, cateringem, parkováním, místy pro odpočinek či sociálním zařízením. Občerstvení pro muzikanty zajišťuje menza Technické univerzity v Liberci. Obdrží kompletní seznam a podle něj vaří. „S tím, jak se mění nároky interpretů, jsou schopni zareagovat na specifické požadavky, co se týče jídla, ať už jde o vegetariánskou, veganskou nebo jakoukoli jinou kuchyni,“ dodal Pečený.