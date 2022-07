Rozličné kusy nábytku od jedné poličky až po celý obývací pokoj, matrace, velké elektrospotřebiče v podobě ledniček, praček, myček či televizí, sanitární keramika jako záchodové mísy nebo umyvadla, pytle či hromady stavební suti, pneumatiky, kusy karoserií, ale také sudy s vyjetým olejem a dokonce i celý motor od auta. Všechny tyto věci jsou lidé v Liberci schopni vyhodit ke sběrnému místu na tříděný odpad, kam vůbec nepatří. Až dosud jim to v hojné míře procházelo, museli by totiž být chyceni při vyhazování takzvaně za ruku. Tomu je konec.

Nyní se na nejkritičtější místa zahledí oko mobilní kamery, kterou pro hlídání stanovišť s odpady magistrát pořídil a dal městské policii. Ta začala kamery používat před pár týdny a už má na záznamech první nepořádníky. „K dispozici máme tři mobilní kamery, které byly pořízené právě na střežení míst, kde dochází k nejčastějšímu vyhazování odpadu, který na sběrná místa vůbec nepatří. Už jsme je několikrát použili a už máme na záznamu první odkladače, které se nám podařilo identifikovat a čeká je řízení u přestupkové komise magistrátu města Liberce,“ potvrdila mluvčí Městské policie Liberec Daniela Bušková. Lidi, kteří vyhazovali na stanoviště určené pro domácnosti odpad, který byl z firmy, usvědčila firemní trička. Podle záznamu obličeje na kameře už je pak strážníci snadno dohledali.

Za nesprávné nakládání s odpady jim hrozí pokuty, jejichž výše se odvíjí podle toho, co a v jakém množství vyhodili. Vyfasovat mohou pokutu od několika tisíc korun až po desetitisícové částky, ale pokud vyhodili například něco škodlivého či nebezpečného, mohou být postihy i násobně vyšší. Pokuty pro právnické osoby jsou ještě vyšší.

Typickými místy, kde se lidé neostýchají vyhazovat cokoli, jsou především sídliště. „Panuje tady větší anonymita mezi obyvateli. Dochází zde k časté fluktuaci obyvatel, s tím jsou spojené neustálé obměny nábytku a rekonstrukce jednotlivých bytů. Mezi další problematická místa patří stanoviště, která jsou instalována bokem, kde je jednoduché zastavit dodávkou a vysypat tam celou hromadu, aniž by si dotyčného někdo všiml,“ popsal referent odboru ekologie a veřejného prostoru města Liberce Michal Vinař. Konkrétně se jedná například o sídliště Dobiášova, stanoviště kontejnerů U Močálu, U Slunečních lázní, v Kubelíkově a na dalších místech. U většiny stanovišť barevných kontejnerů se objevuje odpad, který sem nepatří. Někde je to jednou měsíčně, jinde prakticky neustále.

Potvrzuje to i obyvatelka sídliště Dobiášova Lenka Stehlíková. „Já už tady bydlím několik let a u barevných popelnic se tady povaluje neustále něco. Koberce, nábytek, jednou mi přišlo, že tu někdo vyhodil snad všechno, co vyklidil z garáže. Pak to tady podle toho taky vypadá. Vždycky to sem přijedou uklidit a za chvíli je to tady znovu, lidi jsou čuňata,“ vylíčila.

I na „Dobiášovce“ si může počíhat na vyhazující lidi mobilní kamera, strážníci ji totiž přesouvají. „Dopředu to samozřejmě avizovat nikde nebudeme. Místa určujeme podle toho, jaký nám dají tip z odboru ekologie města,“ poznamenala Bušková. Po počátečním ladění celého systému začali strážníci odhalovat první nepořádné osoby.

„Zatím je na vyhodnocení systému ještě příliš brzy, ale tím, jak bude kamerový systém neustále v pohybu a dostane se i na další lokality, věříme, že vyšší čistota ve městě se brzy projeví. Obyvatelé zkrátka musí pochopit, že odložení obývací stěny, lednice nebo pneumatik ke kontejnerům není normální,“ doufá Vinař. Lidé jsou totiž schopni odložit u stanovišť odpadu cokoli. Přitom by tento odpad měli odvézt do sběrného dvora, kde jim jej odeberou zdarma.

Lidé bez skrupulí nechávají u popelnic dokonce i nebezpečný odpad v podobě různých barev, činidel či kyselin. „Máme zkušenost i s nálezem několika kilo rtuti v lahvičkách od přesnídávek,“ vypíchl Vinař. Kamery pohlídají i nesprávné třídění odpadu do jednotlivých typů barevných kontejnerů, kam někteří odhodí prakticky vše, co je napadne, i když třeba nádoba slouží jen pro sběr papíru a podobně. Nepatří sem ani ořezy křovin, hromady posekané trávy a další odpad, který vznikne při údržbě zahrady.

Liberečané přitom mají možnost odevzdat odpad ve sběrném dvoře FCC Liberec v Ampérově ulici, kde lze odevzdat objemný, biologický i nebezpečný odpad, případně elektrospotřebiče zdarma. Zpoplatněn je pouze stavební odpad. Objemný odpad a bioodpad lze dále odevzdávat ve sběrném místě Kovošrotu v ulici Dr. Milady Horákové a na mobilním stanovišti kontejnerů za čistírnou odpadních vod v Londýnské ulici.