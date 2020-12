Muž, který už byl za krádež v minulých třech letech pravomocně odsouzen využil prvního dne, kdy byly otevřené obchody a v libereckém centru Forum opět kradl.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

"Ve čtvrtek 3. prosince hodinu a půl po znovuotevření do něj nenapravitelný zloděj vstoupil a následně odcizil jedenáct kusů dámských kalhot v celkové hodnotě 5 489 korun. Svůj lup uložil do igelitové tašky a vyrazil k východu bez zaplacení. Tam aktivoval alarm. Vzápětí ho začal pronásledovat pracovník ostrahy. Muž igelitku zahodil a z místa utekl. Po několika hodinách se ovšem do prodejny vrátil a to už ho zadrželi policisté," uvedla k případu tisková mluvčí policie Dagmar Sochorová.