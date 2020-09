Krajská nemocnice v Liberci vyhlásila kvůli rostoucím číslům nakažených koronavirem od soboty 19. září zákaz návštěv. Nařízení se týká nemocnic v Liberci, Turnově a Frýdlantě. „I nadále je povolena přítomnost otce u porodu a samozřejmě doprovod zákonného zástupce při vyšetření dítěte. O dalších výjimkách, zejména v případě dlouhodobých hospitalizací je oprávněn rozhodnout primář oddělení,“ informoval mluvčí nemocnice Václav Řičář.

Krajská nemocnice přistoupila také ke změně provozní doby Stacionárního odběrového místa v Husově ulici. To funguje od pondělí do pátku od 8 do 13 hodin a nově také v sobotu a neděli od 9 do 11 hodin. „Žádáme zdvořile, aby pacienti s žádankou od Krajské hygienické stanice přednostně chodili na odběry mezi 8 a 10 hodinou. Pacienti s doporučením praktického lékaře pak přednostně mezi 10 a 13 hodinou,“ vysvětlil mluvčí KNL Řičář.

V neděli 20. září spustí Liberecký kraj na adrese www.kraj-lbc.cz jednotný on-line portál pro objednávání na koronavirové testy. „Bude možné se objednat na konkrétní čas a místo. To by mělo v případě extrémního nárůstu odběrů zabránit přetížení jednotlivých míst,“ informoval na facebooku hejtman Martin Půta.

Aktuálně se mohou lidé nechat otestovat v nemocnicích v Liberci, Jablonci nad Nisou, České Lípě a Jilemnici. Od pondělí 21. září bude testovat také liberecká pobočka Zdravotního ústavu na adrese U Sila 1139.