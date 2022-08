Příčinou zvýšeného počtu lidí je mimo jiné i to, že v liberecké poliklinice Klášter současně kvůli dovoleným uzavřeli ordinace tři lékaři a jejich pacienti se tak obrací na libereckou nemocnici. Ta ale kromě Liberce slouží i pro potřeby lidí z Frýdlantského výběžku či Rumburku a celého Liberecka. Navíc sem přiváží všechny akutní případy, tedy těžce zraněné pacienty, kteří potřebují specializovanou péči. K tomu do ambulance míří lidé, kteří se například pořezali nebo si při výletě narazili prst a podobně. A protože chybí ordinace, kam by chodili i na následnou péči, tedy třeba na převazy, opět míří na urgentní příjem liberecké nemocnice.

„Lidé bohužel nemají žádnou jinou možnost, kam zajít. Jsme jedno z posledních míst, které funguje standardně a blížíme se stavu krize,“ uvedl Kopecký. Nápor na personál je tak enormní, o to víc nyní, když byly zavřené ordinace na poliklinice. Pacienti jsou navíc z čekání rozladění a zvýšil se tedy i počet slovních i fyzických útoků na zdejší zaměstnance.

Dobrovolní hasiči získali novější zásahová vozidla, cisterna míří do Heřmanic

„Bohužel je to celkový problém interních oborů, chybí lokální péče a pojišťovny nemají vůli to řešit,“ míní Kopecký.

Jeho slova potvrzuje i krajský radní pro zdravotnictví Vladimír Richtr. „Ambulance tohoto typu jsou problém. Pojišťovny totiž nechtějí platit paušální platby za čekání, nikdy totiž předem neví, kolik pacientů bude ošetřeno, nikdo to předem neurčí,“ vysvětlil Richtr a dodal, že se o této situaci s pojišťovnami baví pravidelně, avšak ty ve svém postoji zůstávají neoblomné. „Takováto situace je po celé zemi,“ podotkl radní.

V urgentní ambulanci liberecké nemocnice se proto snaží dělat, co mohou. Počet personálu navýšit nelze, není o koho, a tak upravili služby. „Nicméně chceme pacienty upozornit, že budou čekat dlouho a není to naše vina. Děláme vše proto, abychom situaci řešili co nejlépe. Podle toho, co víme, tato situace potrvá nejméně do 4. září,“ doplnil Jan Kopecký.