V karanténě je v současné době přibližně pět tisíc obyvatel Libereckého kraje. A zřejmě bude hůř. Laboratoře budou vyhodnocovat plošné testy na školách až do konce pracovního týdne. „Čísla přicházejí průběžně, případy jsou teprve následně doplňovány PCR testy. Kompletní vyhodnocení bude odesláno dle požadavku ministerstva zdravotnictví ve čtvrtek odpoledne,“ přiblížil ředitel Krajské hygienické stanice Libereckého kraje Vladimír Valenta.

Covid-19 útočí zběsileji než v jakékoli předchozí vlně. I když má Liberecký kraj druhá nejlepší čísla v republice, situace podle hygieniků není dobrá. V posledních dnech je až třináct procent provedených testů pozitivních. „To jsou čísla, která ukazují, že nárůst zažijeme i v našem kraji. V dohledné době se dostaneme na úroveň celorepublikového průměru,“ predikoval Valenta.

Hygienici každý den trasují až 600 pozitivních případů. „To jsou velmi vysoká čísla. Kdyby nám nepomáhali hasiči a studenti liberecké a turnovské zdravotní školy, nezvládali bychom to,“ doplnil krajský šéf hygieniků.

Páteřní krajské nemocnice narážejí na strop svých personálních kapacit. „Oproti minulým vlnám schází dobrovolníci. Do týdne, do dvou na tom budeme třeba jako moravské kraje. Takže ano, nemocnice opět potřebují pomoci,“ sdělil krajský radní pro oblast zdravotnictví Vladimír Richter.

Jen za poslední tři dny evidují nemocnice každý den průměrně sedm nových pacientů s těžším průběhem covidu. „Za deset dní to bude sedmdesát, za třicet dní 210. Zátěž nemocnic vzrůstá,“ poznamenal primář anesteziologicko – resuscitačního oddělení krajské nemocnice Dušan Morman.

V pondělí bylo v Libereckém kraji hospitalizováno s koronavirem 121 pacientů, v jarní vlně jich bylo nejvíce 500. „Mysleli jsme, že se na podzim dostaneme maximálně k číslu dvě stě. Ale to už s jistotou platit nebude. Pokud se lidé nebudou chovat zodpovědně, dostaneme se i nad dosavadní rekord. Apeluji na lidi, aby se nechali očkovat a nosili roušky, to jsou dvě nejzásadnější opatření,“ doplnil Morman.

Podle jeho slov je znát, že očkování funguje. „Do nemocnic se dostává kolem 20 procent očkovaných. A je pravda, že v drtivé většině mají lehčí průběh. Ty rozdíly jsou řádové,“ vylíčil primář.

Hejtmana Libereckého kraje Martina Půtu trápí fakt, že lidé na sociálních sítích zvyšují agresivitu. Narazil i na hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka, který zveřejnil na sociální síti seznam pacientů s covidem s uvedením věku a zda byli či nebyli očkovaní. „Nejsem toho plným zastáncem. Jen se vyhrocuje situace, odpůrci očkování jsou ještě zatvrzelejší. Jsem ale smutný z toho, kolik lidí význam očkování nechápe,“ doplnil Půta.

V Libereckém kraji je alespoň první dávkou naočkováno 58,3 procenta lidí, tedy přes 257 tisíc obyvatel. Nenaočkovaných, tedy obyvatel od 12 let výše, je přibližně 93 tisíc. Oproti minulému měsíci to je asi 12 tisíc ve prospěch očkovaných.

Reakce vrchní sestry krajské nemocnice



Zatímco v předchozích vlnách lidé vzdávali zdravotnickému personálu hold, nyní se situace obrátila, na sociálních sítích jsou napadáni nejen lékaři a sestry, ale i nemocnice. Veřejnou odpověď poslala všem vrchní sestra Krajské nemocnice Liberec Marie Fryaufová.



Marie Fryaufová Zdroj: KNL„Obvykle na sociálních sítích nereaguji na negativní komentáře, ale smršť negativních až agresivních výroků na adresu Krajské nemocnice Liberec mě přiměla k následujícímu textu.



V Liberci bydlím tak dlouho, jak dlouho pracuji v nemocnici, vlastně liberecká nemocnice může za to, že zde již 40 let bydlím a bydlí se mi skvěle. V nemocnici pracuji o 2 roky déle, svoji práci mám velmi ráda a nikdy jsem nechtěla povolání měnit, i když jsou v životě chvíle, kdy je změna potřeba. Jsem tolerantní typ člověka a myslím, že umím dobře vnímat potřeby druhých, proto jsem nikdy neměla konflikt s pacientem ani kolegou, nikdy si na mne nikdo nestěžoval. Možná i proto mi skoro všichni kolegové říkají „Maruško“. Věřím tedy, že mám jisté „právo“ vyjádřit se k současné situaci a svým způsobem „bránit“ čest krajské nemocnice.



Očkovaná jsem, protože patřím do rizikové skupiny dle věku a věřím, že mě očkování ochrání před případným těžkým průběhem nemoci. Vůbec si ale nemyslím, že patřím do privilegované skupiny, i když to někteří prezentují, chráním sebe i okolí a dodržuji základní hygienická pravidla. Protože mě v době epidemie povolání tak vytíží a volný čas téměř nemám, tak ten čas, co mi zbývá, věnuji rodině a na další aktivity nemám prostor, proto mi nevadí určitá omezení.



Neočkování je jejich rozhodnutí



I v rodině mám neočkované a žijeme v absolutním souladu bez výčitek a obviňování. Je to jejich svobodná vůle a rozhodnutí. Osobně po zkušenostech z praxe doporučuji očkování všem seniorům, rizikovým a chronickým pacientům. Rozhodně je to v drtivé většině případů ochrání od těžkého průběhu nemoci a případného úmrtí.



Teď k naší nemocnici… Opět zažíváme nárůst covidových pacientů a věřte, že tu opravdu leží jen ti, kteří naši péči a pomoc potřebují. Opravdu nemáme zájem obsazovat prázdná lůžka covidovými pacienty, protože se to finančně vyplatí. Tento blábol vůbec nevím, kde vznikl, protože našim zaměstnancům se rozhodně uleví, až tu takoví pacienti ležet nebudou. Situace je ale oproti minulým vlnám jiná. Byl nouzový stav a mohli nám pomáhat studenti, medici, vojáci, hasiči, červený kříž, dobrovolníci. Posílali jste nám pozdravy, dárečky, tleskali jste z balkonů a zpívali pro povzbuzení. Nyní je to tak, že jsme na vše sami a s nedostatečným personálním osazením musíme navýšit zejména intenzivní lůžka, abychom mohli opečovat pacienty s těžkým průběhem nemoci. Personál tedy musí navýšit úvazky, sloužit přesčasy a pracovat ve velmi náročných podmínkách. Ano, je to naše práce a dostáváme za to plat, ale proč ty nenávistné a urážlivé komentáře na sociálních sítích někoho, kdo o naší práci vůbec nic neví?



Jsme také jen obyčejní lidé, kteří mají své rodiny, přátele, své zájmy a aktivity, které nyní ustupují do pozadí. Máme obavy, abychom blízké nenakazili, máme nemocné kolegy a musíme práci zvládnout i za ně. Blíží se advent a vánoční svátky a opět asi nestihneme přípravy, úklid, napéct, nakoupit dárky a užít si atmosféru. Jen obhajujeme svoji práci a vysvětlujeme nevysvětlitelné… Nemocnice má 3500 zaměstnanců a určitě drtivá většina dělá svoji práci profesionálně, výborně se záměrem pomoci. Tak jako v každé skupině se najde pár jedinců, kteří to takto nastavené nemají a pokud na ně narazíte, tak je mi to líto a máte plné právo na to upozornit.



Žádost o pomoc dobrovolníků



Na FB KNL vyšla prosba o výpomoc dobrovolníků jen očkovaných. Je to hlavně proto, že je to bezpečnější vůči našim pacientům a nechceme v budoucnu řešit stížnosti a problematiku s odškodněním. Tak to prostě je.



Prosím, nenechme se dotlačit médii a různými nenávistnými a nepravdivými výroky k tomu, abychom se polarizovali a vystupovali proti sobě. Je to jen o nás, o našem charakteru a našem vnímání a vyjadřování, jak se současnými informacemi naložíme. Věřte, že to jde!! Myslet pozitivně i v kritických situacích. Zdravím všechny a přeji hlavně pevné zdraví a pozitivní mysl.



Naši zaměstnanci mají můj obdiv a patří jim velké poděkování za to, jak současnou velmi náročnou práci skvěle zvládají fyzicky i psychicky. Jsme skvělý tým.“