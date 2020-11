Lidí nakažených onemocněním covid-19 stále přibývá, denní přírůstek v Libereckém kraji se pohybuje okolo 600 až 700 lidí. To je stav, který trvá v celé republice. Spolu s nakaženými však přibývá také pacientů, kteří vyžadují hospitalizaci v nemocnicích. V úterý jich bylo ve čtyřech páteřních nemocnicích v Libereckém kraji celkem 370.

„Asi 60 pacientů leží na lůžkách na odděleních ARO a JIP, narůstá ale také počet lidí na standardních lůžkách. Jelikož je počet lůžek v nemocnicích fixovaný, můžeme další kapacitu rozšiřovat jen na úkor omezování neakutní péče,“ vysvětlil dosluhující krajský náměstek pro zdravotnictví Přemysl Sobotka.

Do pondělí se podle Sobotky podařilo rozšířit kapacity v nemocnicích v Liberci, Jablonci nad Nisou, České Lípě a Jilemnici na 515 lůžek. V Liberci bylo v úterý 65 volných lůžek, v Jablonci 28, v České Lípě 10, v Jilemnici 42. Celkem je tedy v kraji k dispozici 145 volných covidových lůžek.

Čísla se však mění každý den. Podle dat serveru Hlídač státu, které Deník analyzoval, má Liberecký kraj k dispozici vůbec nejnižší volnou kapacitu umělých plicních ventilátorů (19,3 %) ze všech českých nemocnic.

Problém se snažil řešit Krizový štáb Libereckého kraje, který požádal Ústřední krizový štáb nejprve o 15 a později o dalších 30 plicních ventilátorů z jeho zásob, případně z darů okolních států. „Jako odpověď nám přišel seznam firem, od kterých si je můžeme nakoupit. Stát v tomto selhává,“ okomentoval situaci Sobotka a dodal, že požadavek na 45 ventilátorů přišel přímo od jednotlivých nemocnic, které tak reagovaly na své potřeby.

Podle hejtmana Martina Půty nemocnice v současné době nakupují plicní ventilátory a další potřebná zařízení z vlastních peněz.

„Mám informace od ředitelů nemocnic, že se daří získávat ventilátory také od sponzorů. Nemocnice takto měly získat dohromady 18 přístrojů tohoto typu. Hlavní důvod, proč jsme v minulém týdnu akcentovali to, že jsme z centrály žádné ventilátory nedostali, vycházel z dramatického nárůstu počtu lidí na intenzivní péči. Její krizová kapacita je 74 lůžek, k pondělí tam bylo 61 lidí. To znamená, že máme pouze 13 míst pro pacienty, kteří potřebují plicní ventilátory,“ vysvětlil Půta a dodal, že v tomto týdnu by se mělo rozhodnout, jestli kraj dostane nějaké z požadovaných přístrojů od centrální vlády. A to i přesto, že národní koordinátor intenzivní péče Vladimír Černý označil požadavek kraje za „iracionální“.

Ředitel Krajské nemocnice v Liberci Richard Lukáš potvrdil, že nemocnice se snaží nakupovat potřebné přístroje, jak jen to jde. „V současné době nemáme potíž s plicními ventilátory. Uvítali bychom ale pomoc s přístroji HFNO, které jsou vhodné pro pacienty v určitém stádiu nemoci. Jejich výhodou je, že pacienti nemusí být zaintubovaní. Proto jsme několik strojů objednali a ty nám budou dodány,“ poznamenal Lukáš.

Zároveň dodal, že situace se pomalu stabilizuje a nemocnice už díky klesajícímu reprodukčnímu číslu R, jež vyjadřuje rychlost šíření epidemie, není pod tak velkým tlakem.

Máme rezervy a začínáme znovu operovat, říká ředitel liberecké nemocnice Richard Lukáš

Krajská nemocnice Liberec (KNL) je největším zdravotnickým zařízením v kraji. KNL má největší kapacitu, ale zároveň sem míří nejvíce pacientů, kteří kvůli onemocnění covid-19 potřebují hospitalizaci. Podle ředitele liberecké nemocnice Richarda Lukáše je situace stabilizovaná a KNL má potřebné rezervy.

„Postupně ubývá po jednotkách pacientů. Nejsme už pod žádným tlakem, stejně tak ostatní páteřní nemocnice v kraji. Snad kromě České Lípy a Jablonce, kde ubyla rezerva v intenzivní péči,“ řekl Deníku Lukáš a dodal: „Začali jsme znovu operovat i nádory, jak je potřeba. Asi 14 dní jsme neoperovali pacienty, kteří by potřebovali intenzivní péči. Měli jsme sice personál, ale chyběla nám lůžka.“

Před dvěma týdny to přitom vypadalo, že bude potřeba navýšit kapacitu čtyř páteřních nemocnic v kraji na 660 lůžek. Aktuálně je kapacita na 515 místech.

„To číslo byla moje práce. Vypočítal jsem ho na základě dat, které publikoval ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Ve hře byly různé scénáře, ale mně vyšlo, že při reprodukčním čísle 1,36 bude potřeba na 440 tisíc obyvatel Libereckého kraje asi 660 lůžek. Jenže pak přestal nárůst a číslo začalo naštěstí pomalu klesat. To samo o sobě ale není důvod k žádnému uvolňování,“ vysvětlil ředitel KNL.

Lůžka jen pro skutečně potřebné

Tlak na nemocnici se podařilo zmírnit také tím, že postupně dochází k přesunu pacientů, kteří jsou covid pozitivní, ale už nepotřebují sofistikovanou zdravotní péči, a také pacientů, jež jsou v nemocnici kvůli sociálním důvodům. „Pomalu se to rozbíhá. Sociální pracovnice už sbírají data a kontaktují úřady a jednotlivé nemocnice. Máme metodu, podle které to bude probíhat,“ doplnil Lukáš.

Tito pacienti budou umístěni do zařízení, která vybral Liberecký kraj. Začátkem týdne informoval krajský náměstek pro sociální věci Pavel Svoboda, že zařízení sociální služby pomohou odlehčit situaci v nemocnicích. „Je připraveno 120 volných lůžek v zařízeních sociální péče. Tam budou delegováni pacienti, kteří zůstávají v nemocnicích ze sociálních důvodů,“ upřesnil Svoboda. Podobnému účelu už slouží Léčebna respiračních onemocnění ve Cvikově na Českolipsku.