V Krajské nemocnici Liberec (KNL) pracuje v novém systému služeb od začátku letošního roku o víkendech o deset procent méně lékařů. Nemocnice si od změny režimu mimo jiné slibuje to méně přesčasů. Informoval o tom lékařský ředitel KNL Tomáš Roubíček.

Lékařů pracuje v liberecké nemocnici o víkendu méně. | Foto: ČTK

"Změna se ukazuje jako životaschopná a k lepšímu. Udělali maximum pro to, abychom měli v nemocnici menší počet lékařů," řekl Roubíček. Na péči o pacienty by podle něj tato změna žádný negativní vliv mít neměla. "V tomto režimu bychom měli být schopni splnit naše povinnosti v péči o pacienty," dodal.

Nemocnice potřebuje o víkendech ve službě méně lékařů díky tomu, že sice personálně posílila urgentní příjem, ale zároveň ubylo lékařů přímo na odděleních. "Zrušili jsme například lékaře sloužícího přes noc na onkologii a pro tuto pozici jsme použili lékaře na interním urgentu," uvedl lékařský ředitel.

Tísňová linka zvonila loni v Liberci 350krát denně. Falešných volání je méně

Díky změně systému slouží o víkendech v největším zdravotnickém zařízení v kraji o čtyři lékaře méně než dříve. "Což se sice nezdá jako velké číslo, ale z celkového počtu 40 lékařů je to zhruba deset procent. Tyto lékaře potom využíváme v denní pracovní době, abychom zvládli vyšší výkon," řekl Roubíček.

Loni na podzim se z 520 lékařů Krajské nemocnice Liberec do celorepublikového protestu, který se reálně projevil výpověďmi z přesčasů, aktivně zapojilo zhruba 50 lidí. I po změně režimu služeb ale bude pro libereckou nemocnici problém vejít se do zákonného limitu přesčasů u všech lékařů. "Děláme maximum pro to, abychom 416 hodin za rok nepřekračovali. Nicméně je předpoklad a obáváme se, že na některých odděleních, jako je například ORL, kde máme nedostatek lékařů, tak toho nebudeme schopni. A tam to bude o vyjednávání konkrétních podmínek s lékaři," dodal lékařský ředitel.

