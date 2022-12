Robot se uplatní především v urologii při léčbě nádoru prostaty a je schopný operovat i další nádory nízké části tlustého střeva hluboko v pánvi anebo gynekologické diagnózy. „Bylo docela obtížné prosadit, že můžeme takovou technologii v Liberci mít. Tato technologie je na světě přes 20 let, ale a my jsme přes přístrojovou komisi ministerstva zdravotnictví obtížně prokazovali, že jsme oprávněni tuto technologii používat. Povolení jsme dostali asi před 15 měsíci,“ popsal generální ředitel krajské nemocnice Richard Lukáš.

Dva lékaři krajské nemocnice procházeli kvůli robotu ročním přípravným školením. „Jde o doktora Šámala z oddělení urologie a primáře Berana z oddělení onkochirurgie, což jsou dvě klíčová oddělení, která budou robota využívat. Třetím oddělením je oddělení gynekologie, kde se na tom budou provádět odstraňování gynekologických malignit,“ poznamenal mluvčí nemocnice Václav Řičář.

Je přesnější a neunaví se. Liberecká nemocnice koupila operačního robota

Operativa může být díky robotovi a jeho kameře detailnější a velmi jemná pomocí nástrojů, které mají větší rozsahy svých pohybů při šití, než jak to dokáže zápěstí lidské ruky. Při používání robota navíc chirurg operuje dvěma rukama, a dokonce i jednou nebo dvěma nohama, protože ovládá další prvky robota právě dolními končetinami.

„Je to nová, složitá technologie, ale posouvá důkladnost operací při nádorech, neboť se odstraňují i tkáně, které byly obtížně dostupné normálním způsobem,“ shrnul Richard Lukáš.

Posunutí hranice

Primář onkologického oddělení Vratislav Beran, který je jedním z proškolených lékařů k užívání chirurgického robota, vysvětlil, že se náročnost používání robota mírně liší od laparoskopických operací, na které jsou lékaři zvyklí, protože je trochu jiná filozofie operování. „Nástroje, které máte reálně při operování v ruce, jsou od vás na distanc a vy je ovládáte prostřednictvím konzole.

Nedá se ale říci, že bychom díky tomu dělali úplně nové operace. Chirurgie břišních nádorů je poměrně konzervativní obor, ale vývoj se nejvíc projevuje tím, že dokážeme udělat operace více radikální, ale méně invazivní. Laicky řečeno, že ublížíme víc nádoru a méně pacientovi a tato technologie umožňuje posunout hranici ještě dále,“ zmínil primář Beran.

Díky robotu dokážou lékaři pomoci i pacientům, u nichž by si dříve mysleli, že nádor je už tak pokročilý, že ho odoperovat nelze. „Pro nás není důležité jen zbavit člověka nádoru, ale chceme zachovat v co největší míře kvalitu jeho života. Takže třeba lidem, kteří by byli dříve odsouzeni k tomu, že budou mít už trvale vývod střeva, teď dokážeme střevo prostřednictvím robota spojit,“ přiblížil lékař.

Nemocnice v Liberci varuje před rizikem infekcí. Učí lidi, jak nešířit nákazu

Da Vinci pomůže zejména při operacích nízko položených zhoubných nádorů konečníku, které jsou nejnáročnější k operování. Ze začátku počítají v Liberci s 30 až 40 operacemi nádorů ročně, kdy každá operace trvá přibližně 4 hodiny. Zhoubné nádory konečníku se podle lékařů v populaci vyskytují poměrně široce, a tak o pacienty rozhodně není nouze.

Chirurgický robot stál skoro 60 milionů korun. „Kromě toho jsme ještě pořídili další vybavení potřebné na rozjetí operativy. Součástí je i rekonstrukce operačních sálů, kde jsme už rovnou připravili prostor i pro chirurgického robota,“ doplnil Lukáš Císař z oddělení investic liberecké nemocnice.

V roce 2011 bylo v České republice 13 robotů, teď jich je asi dvacet. Podobně je to i v okolních evropských zemích. „Není jich nekonečné množství a každý si ho nemůže pořídit, ale určitě patří do velkých nemocnic, jako jsou Liberec, Homolka, Motol, Ústí. Je to vysoce speciální technologie a těší mě, že se postavíme k těm, kteří ho užívají,“ dodal generální ředitel Richard Lukáš.