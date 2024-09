Nemocnice v Jilemnici plánuje rozsáhlou investici do nové budovy s urgentním příjmem a heliportem na střeše. Projekt, jehož hodnota činí 322,5 milionu korun bez DPH, má být nejdražší stavbou v historii nemocnice. Zájemci o zakázku mohou své nabídky podávat do konce září.

Nemocnice v Jilemnici vyhlásila výběrové řízení na výstavbu nové budovy s urgentním příjmem. Součástí projektu je také rampa pro přistávání vrtulníků na střeše budovy. Odhadovaná hodnota zakázky činí 322,5 milionu korun bez DPH. Zájemci mohou své nabídky podávat do 30. září, jak vyplývá z informací zveřejněných ve věstníku veřejných zakázek.

Od doby fungování jilemnické nemocnice se jedná o její nejnákladnější stavbu. „Z hlediska objemu jsme už takové stavby sice realizovali, to ale byla cenová hladina jinde. Takže z hlediska peněz to bude nejdražší stavba, která v nemocnici bude," řekl ČTK předseda představenstva společnosti MMN Jiří Kalenský.

Poslední rozsáhlá a potřebná rekonstrukce se týkala interního oddělení. Ta byla zahájena letos v červenci a zahrnuje výměnu elektroinstalace a osvětlení, datových kabelů, podlahových krytin, malování a výměnu dveří. Oddělení během této rekonstrukce fungovalo na chirurgii. V současné době byla již otevřena interna A, zatímco interna B je stále z důvodu probíhající rekonstrukce uzavřena.

Nová budova bude mít širší využití. Do jejího přízemí nemocnice přemístí urgentní příjem, současné prostory už aktuálním požadavkům zcela nevyhovují. „Chceme, aby to přesně odpovídalo legislativě, splnily se prostorové podmínky pro personál a plně se to oddělilo od ostatního provozu," řekl Kalenský. Nebudou chybět ani laboratoře a variabilní prostor, v němž bude možné vytvořit oddělené skleněné boxy pro péči o pacienty za epidemií, jako byl covid. „Když by něco takového zase přišlo, tak to bude mít svůj infekční režim. Jinak to bude sloužit pro interní oddělení a neurologické oddělení," nastínil předseda představenstva.

Do druhého patra podle něj umístí ortopedii s operačními sály. Stěhovat se tam bude z nedaleké nemocnice v Semilech, jež bude do budoucna fungovat pro následnou péči. „Z akutních oddělení je poslední, které tam zůstalo," uvedl Kalenský. MMN provozuje jak nemocnici v Jilemnici, tak i Semilech. Vlastníky MMN jsou obě města, menšinový podíl má i Liberecký kraj.

Výstavbu nového pavilonu, na jehož střeše bude heliport pro vrtulníky záchranné služby, zaplatí MMN ze svých peněz a úvěru. „Budeme se snažit získat dotaci na urgentní příjem. Výzva má být vypsaná koncem letošního roku, takže uvidíme, jak to dopadne. Jsme ale připraveni, že když by to nedopadlo, že to zaplatíme ze svého," dodal Kalenský. Stavbu nového pavilonu by podle něj chtěli zahájit ještě letos, hotovo by mělo být 22 měsíců od předání stavby.

