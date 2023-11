Třináctý ročník tradiční záchranářské ankety Stateční psí srdce, která oceňuje psy, jimž se v uplynulém roce povedlo něco zcela výjimečného, zná vítěze. V kategorii Záchranný čin služebních a záchranářských psů uspěl německý ovčák Exel, jehož majitelem je psovod Václav Mlejnek z oddělení služební kynologie Krajského ředitelství policie Libereckého kraje.

Exel. | Foto: Deník/Radek Cihla

Policejní pes Exel byl oceněn za to, že našel v terénu pohřešovanou ženu, která se nevrátila z procházky, a zachránil jí tak život.

Případ se odehrál letos v lednu, kdy policisté na lince 158 přijali oznámení o pohřešování 55leté psychicky nemocné ženy, která v minulosti měla sebevražedné sklony. Ta odešla odpoledne na procházku v libereckém Harcově a večer se nevrátila. Na místo vyrazilo několik hlídek včetně dvou psovodů se služebními psy.

Policisté pátrali v rozsáhlém členitém terénu a také prováděli řadu prověrek i šetření k možnému výskytu či pohybu pohřešované. Ten nesložitější lesní terén a samozřejmě i místa, kde procházely policejní hlídky, důkladně propátrávali právě oba psovodi se svými psy,“ popsala zásah krajská mluvčí policie Dagmar Sochorová.

Krátce po dvaadvacáté hodině Exel v lesním terénu zareagoval, odběhl a štěkáním označil místo, kde se nacházela pohřešovaná žena. Ležela schoulená za stromem, na sobě měla pouze nátělník, kabát a svetr si odložila vedle sebe. Neustále opakovala, že chce zemřít. „Policisté nalezenou ženu dopravili z lesního porostu do ulice Na Nivách, kde si ji už do své péče převzala posádka Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje a převezla ji na vyšetření do nemocnice,“ dodala Sochorová.

„S jistotou lze konstatovat, že služební pes Exel díky důkladnému výcviku a své šikovnosti zachránil pohřešované ženě, která chtěla v lese zemřít, život. Žena byla navíc za stromem schovaná tak, aby ji běžnou pátrací činností nemohla policejní hlídka nalézt. Teploty se přitom pohybovaly pod bodem mrazu a po půlnoci začal padat sníh,“ odůvodnili organizátoři soutěže vítězství služebního psa.

Původním organizátorem ankety byl odborný kynologický magazín Psí kusy. Po zániku tohoto časopisu převzala pořadatelství nezisková organizace Animal Eye ve spolupráci se záchranářským magazínem Rescue report, vyhlašovatelem ankety Zlatý záchranářský kříž. Slavnostní předávání cen třináctého ročníku se uskutečnilo v úterý 24. října v sále Starého purkrabství na pražském Vyšehradě.

Zdroj: Policie ČR