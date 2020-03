Hrádek nad Nisou je městem, které sousedí hned s dvěma státy naráz. Největší provoz tu panuje na hraničním přechodu s Polskem. Když jej ale řidiči překročí, v Polsku stráví jen chvilku. Za kilometr a půl následuje další hraniční přechod, za ním už je německá Žitava.

Jak přesně tu bude situace od soboty vypadat, není úplně jasné. Ministerstvo vnitra určilo pro cesty do Německa jen sedm hraničních přechodů. Ten v Hrádku mezi nimi, kvůli polskému úseku, logicky není. „Závisí to na regulaci na polské straně,“ vyjádřilo se ministerstvo na svém webu. Poláci podle informací z pátečního večera zakáží vstup cizincům od neděle.

Německo už ale patří na seznam takzvaných rizikových zemí, Češi tam mají vstup zakázaný. Do Polska nebudou smět od pondělí. Výjimku dostanou pouze takzvaní pendleři, tedy lidé, kteří pravidelně dojíždějí za prací nejdále 100 kilometrů za hranice. Musí se ale prokázat potvrzením od zaměstnavatele.

Dočasně však skončí přeshraniční turistika nebo oblíbené nákupy v německých supermarketech. „Volali mi i třeba vysokoškoláci, kteří jezdí na německé vysoké školy, jak to s nimi bude. Nemám úplně přesné informace a snažím se je získat,“ uvedl starosta Hrádku nad Nisou Josef Horinka. „Další otázkou jsou rodiče. Jsme na hranicích, máme tu rodiče, kteří vozí své děti do žitavských školek,“ připomněl. Ministerstvo zatím žádnou podobnou výjimku nevydalo.

Situace se zkomplikovala také třeba šestadvacetileté Ivě. Ta pochází z Liberce, nyní ale žije a studuje v německém Chemnitz. „Chtěla jsem navštívit s přítelem rodinu, ale jelikož se situace mění každý den, tak cestu odložím. Nerada bych pak měla problémy, až se budu vracet do Německa,“ řekla. Komplikací je podle ní i to, že její přítel není český občan, takže nyní do Čech nemůže. „Nehledě na to, že bych se do Liberce stejně nedostala,“ dodala.

Vláda totiž rovněž zakázala mezinárodní autobusovou a vlakovou dopravu. Jediným povoleným spojením v regionu bude to na železniční trati z Liberce do Varnsdorfu, to získalo výjimku od ministra dopravy a vlaky tak budou moci projet skrz německé území. Nesmí na něm ale zastavit.

Podle Pavla Blažka z firmy KORID LK, která dopravu v kraji organizuje, skončí vlaky z Liberce do polské Szklarské Poreby už v Harrachově. „Co se týče přeshraničních autobusových linek z liberecké průmyslové zóny do Zhořelce, Bogatynie a Sienawky, ty dojedou na poslední zastávku na českém území,“ doplnil Blažek.

Zmíněné autobusy ovšem zajišťují přepravu polských zaměstnanců do libereckých podniků, může se tedy stát, že se firmy budou muset potýkat s jejich nepřítomností. „V současné době je tato situace v řešení. Ale nějaký dopad určitě mít bude,“ řekl mluvčí libereckého Densa Daniel Kroupa.

Ostatní doprava v kraji bude fungovat normálně, jen podle prázdninových jízdních řádů. V Liberci v pátek vyjely autobusy s cedulemi zákaz vstupu do prostoru předních dveří, dopravní podnik tím před nákazou chrání řidiče. „Vítám to, mohlo by to tak být pořád,“ vyjádřil se jeden z nich.

Pokud jde o meziměstské spoje, tam se zákaz nástupu předními dveřmi podle Blažka zatím nechystá. „Ale nevylučuji, že to může v následujících dnech nastat,“ uzavřel.