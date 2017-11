Němci nestihli opravu nádraží. Češi nepojedou vlakem na trhy

Liberecký kraj – Poprvé po více než 10 letech vážně hrozí, že v době adventu nepojedou přímé vlaky mezi Libercem a Drážďany.

Rozsáhlá výluka, která komplikuje železniční provoz už od srpna, měla původně skončit dnes. Dodavatelská firma, která měla přestavbu nádraží provést, termín nestihla. „Zatím poslední nový termín je 21. prosince,“ říká Michal Barták ze společnosti Die Länderbahn, která vlaky Trilex na trati z Liberce do Žitavy a dál po Sasku provozuje. Investorem opravy nádraží jsou německé dráhy Deutsche Bahn.

MÍSTO VLAKŮ AUTOBUSY

Je tak už jisté, že přímé vlaky z Liberce do Drážďan přes Žitavu nepojedou. Cestující musí počítat dál s přestupem na náhradní autobusy. Zájem lidí o cesty na vánoční trhy je přitom čím dál větší a dopravce pravidelně v prosinci spoje musel posilovat, aby uspokojil poptávku.

Trilex a Liberecký kraj ale vymýšlí alternativní spojení, jak lidi do Drážďan dostat. „Jednáme v této věci intenzivně s dopravcem o možných variantách, které by byly proveditelné pro dopravce a akceptovatelné pro cestující a rozpočet kraje,“ řekla mluvčí Libereckého kraje Markéta Žitná. Jednou z možností je například vlak přes Českou Lípu a Jiříkov, cesta by byla ale pomalejší. Provoz v Žitavě se obnoví jen částečně od 12. listopadu, kdy se zprovozní jen jedna kolej ve směru z Varnsdorfu a Drážďan a jedna od Görlitz, přes noc bude stanice zcela uzavřena. V praxi to znamená dál omezený provoz a pro cestující z Česka stále náhradní autobusy ve směru z Hrádku nad Nisou.

Modernizace žitavského nádraží probíhá už tři roky. Letos nastala finální fáze, nádraží přechází na dálkové řízení, zmizí výpravčí.

Cestující čekají i nová nástupiště. V Německu se současně začalo mluvit i o budoucí elektrizaci tratě z Drážďan do Budyšína a dál do Žitavy. Zatím jde ale hlavně o politická prohlášení.