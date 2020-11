Bezpečnost dopravy by v zimních obdobích mohla být v těchto úsecích výrazně ohrožena, protože tyto úzké silnice nevyhovují nárůstu dopravy, který zde nastal. Dopravní omezení začnou 18. listopadu 2020 a potrvají do 31. března 2021.

Krajský úřad Libereckého kraje rozhodl po jednání s Policií ČR a starosty dotčených obcí o úplném uzavření úseku silnice III. třídy mezi Radoňovicemi a Pelíkovicemi, kam bude smět pouze dopravní obsluha a autobusy. Jednosměrně bude uzavřena silnice III. třídy ve směru od Jeřmanic do Milířů. Doprava v tomto úseku bude možná pouze ve směru z Milířů na Jeřmanice.

Spojka mezi Hodkovicemi a Rychnovem bude také uzavřená. Kdyby napadl sníh a vozidla zimní údržby by se měla míjet s jinými auty, bylo by to nebezpečné. Výjimku budou mít místní obyvatelé a veřejná doprava.

Těmito opatřeními chce Krajský úřad Libereckého kraje docílit toho, aby řidiči uzavřenou křižovatku Rádelský mlýn objížděli po stanovených trasách. Vzhledem k dopravním omezením na území města Jablonec nad Nisou jsou v platnosti tři objížďky.

První, pro oblast Rýnovic, vede po silnicích I/35 a I/14 přes Liberec, druhá pro tranzitní nákladní dopravu míří z Turnova po silnici I/10 přes Železný Brod a Tanvald do jabloneckých Pasek, třetí objízdná trasa pro oblast Kokonína a Vrkoslavic je značena po silnici II/287 přes Pěnčín a Maršovice.

Stavební práce na přestavbě Rádelského mlýna pokračují podle harmonogramu. Provoz na silnici I/35 mezi Libercem a Turnovem zde vede ve střídavém režimu dvou a jednoho jízdního pruhu — na Liberec ve dvou, na Turnov v jednom. Nejpozději od 19. prosince letošního roku, bude provoz na hlavním tahu silnice I/35 převedený na nový jízdní pás a do poloviny února roku 2021 se pojede v režimu 2 + 2 jízdní pruhy. Úplná uzavírka silnice I/65 by měla skončit již v polovině prosince roku 2021.