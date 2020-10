Nejstarším kandidátem do krajských zastupitelstev nejen z Libereckého kraje, ale rovnou z celé České republiky, byl Jaroslav Hlubůček. Jedenadevadesátiletý muž žije se svou ženou v domě na okraji Jablonce.

Jaroslav Hlubůček v roce 1936 coby sedmileté dítě vítal v Železném brodě prezidenta Edvarda Beneše. Před sebou měl život poznamenaný druhou světovou válkou, nástupem a dlouhou vládou komunistů. | Foto: Deník / Jan Sedlák

Kdyby dostal mandát, do krajského zastupitelstva by nastoupil, bohužel již v předvolební kampani hnutí Soukromníci a svobodní, za něž kandidoval, bylo jasné, že se do krajského zastupitelstva nedostane. Hnutí nakonec nezískalo ani jedno celé procento.