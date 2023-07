Na čepu čtrnáct piv, na pódiu Mňága a Žďorp nebo Václav Noid Bárta. I to nabídne v sobotu 15. července 34. ročník Slavností svijanského piva.

Fotografie z posledního ročníku Slavností svijanského piva. | Foto: Pivovar Svijany

Třetí červencovou sobotu mají skalní fanoušci již stabilně vyhrazenu pro nejstarší a jedny z největších pivních slavností v republice. Také letošní, 34. ročník Slavností svijanského piva se na koupališti ve Svijanském Újezdě uskuteční v obvyklém termínu 15. července. Od 13.00 na něm bude návštěvníky čekat nejen zajímavý hudební program, ale hlavně téměř kompletní nabídka svijanských piv a nepřeberné množství kulinářských specialit, včetně pivní zmrzliny.

Oblíbená akce, kterou na koupališti na kraji Českého ráje společně pořádá Pivovar Svijany a obec Svijanský Újezd, si za více než tři dekády své existence vybudovala stálou základnu fanoušků. Jako na jeden z vrcholů českého léta se ni pravidelně sjíždějí tisíce hudby a piva milovných návštěvníků z celé republiky, kteří si až do pozdních nočních hodin užívají hudebního programu na dvou pódiích. Letos je do Svijanského Újezdu mohou přilákat třeba skupiny Mňága a Žďorp, Gaia Mesiah a Argema či jména jako Miro Šmajda, Václav Noid Bárta a Tereza Mašková, kteří vystoupí na velkém centrálním pódiu v areálu koupaliště. Na vedlejším kamenném pódiu jim budou sekundovat například Děda Mládek Illegal Band nebo Prague Queen.

Vedle hudebního programu hosty ve Svijanském Újezdě jako vždy čeká také celá řada doprovodných akcí pro celou rodinu. Slavnosti svijanského piva by si nicméně neměli nechat ujít zejména milovníci piva, zvláště toho svijanského: z více než stovky píp jich za zvýhodněnou cenu poteče celkem patnáct.

Novinkou letošního roku bude speciální edice sezónního kroužkovaného ležáku Svátek – Slavnostní Svátek, který exkluzivně pro Slavnosti dozrával v sudech celých šest měsíců. Na čepu vedle něj nebude chybět prémiový ležák 450, „svijanský klenot“ Šlik nebo nejsilnější svijanské pivo – svijanská Dvacítka, všechny (kromě 450 a Slavnostního Svátku) za příznivou cenu pětatřiceti korun. Dospělým návštěvníkům nabídne vítané ochlazení také speciální pivní zmrzlina, vyrobená z letošní novinky Pivo přímo ze sklepa a Svijanského Vozky yuzu a bergamot.

Nealkoholická sekce bude vedle oceňovaných míchaných nápojů z nealkoholického piva − Svijanský Vozka černý rybíz a limetka a Svijanský Vozka yuzu a bergamot – zastoupena limonádami Svijanela se čtyřmi různými příchutěmi.

Pivní nadšenci si na Slavnostech budou moci i letos na řízených degustacích vyzkoušet, jak náročné je povolání pivního degustátora. Při degustaci se budou snažit rozpoznat jednotlivá svijanská piva a prokazovat, v jaké kondici jsou jejich chuťové buňky. Dokonalou techniku čepování a péči o pivní hospodářství jim během dne několikrát (ve 14:00, 16:00 a 18:00 hodin) předvedou svijanští mistři čepování Jiří Bittner a Klára Habrová a naučí je správně čepovat hladinku, šnyt, mlíko nebo řezané pivo. Pro ostatní bude vedle hudby zárukou příjemně stráveného dne bohatá nabídka občerstvení a řada nejrůznějších atrakcí, stánků, kolotočů a houpaček.

Jako suvenýr z letošních Slavností si budou moci hosté ze stánku s dárkovými předměty odvézt třeba designovou patentní lahev se Svijanskou Dvacítkou, novinku PIVO PŘÍMO ZE SKLEPA v elegantní embosované lahvi, speciální „slavnostní" Plechovky (nejen) pro chlapy, pivní sklo, některé z mnoha druhů limitované edice triček, bund a cyklodresů a nespočet dalších vítaných pivařských drobností.

Autem, vlakem, autobusem

Svijanský Újezd se nachází asi tři kilometry od sjezdu z dálnice D10 na Příšovice (exit 67 km). Pro obec jsou Slavnosti vždy velkou událostí, na jejich organizaci se podílí prakticky celá vesnice, která je i letos je na akci velmi dobře připravena. Přímo ve Svijanském Újezdě budou moci řidiči osobních vozů využít dvě velkokapacitní parkoviště pro osobní vozy, jedno směrem na Pěnčín, druhé směrem na Svijany. Z důvodu plynulého provozu v obci bude po dobu konání Slavností svijanského piva pouze jednosměrný provoz. Parkovné za osobní vůz je 50,- Kč, za karavan 100,- Kč.

Z Liberce, Jablonce nad Nisou, Turnova, Mladé Boleslavi a Mnichova Hradiště budou přímo na místo konání Slavností svijanského piva vypraveny i speciální autobusy za zvýhodněné ceny. Těm, kdo se na Slavnosti rozhodnou dopravit raději vlakem, pořadatelé doporučují vystoupit na stanici Příšovice. Z ní jsou to do Svijanského Újezdu jen zhruba čtyři kilometry pěšky a není možné zabloudit – na Slavnosti od nádraží každý rok míří davy hostů. Aktualizované možnosti dopravy autobusem přímo do Svijanského Újezdu nebo vlakem na zastávku Příšovice budou zveřejňovány na webu Slavností svijanského piva: www.slavnostisvijanskehopiva.cz.

Vstupenky na Slavnosti svijanského piva jsou v předprodeji v síti Ticketportal za 450 Kč (400 Kč na ISIC kartu), na místě bude platit jednotná cena 500 Kč. Pro děti do 15 let a držitele průkazu ZTP/P je vstup zdarma.

Slavnosti jsou tu již třetinu století

Slavnosti svijanského piva letošním ročníkem vstupují do druhé třetiny století své existence. Za posledních třiatřicet ročníků si vzpomínky na neopakovatelnou atmosféru v areálu koupaliště ve Svijanském Újezdě odvezly celkem už statisíce hostů. „Navzdory svému jménu ovšem Slavnosti rozhodně nejsou jen o pivu, i když o něj jde samozřejmě především. Celý rok se těšíme, až si užijeme tu skvělou atmosféru před pódii a setkání s lidmi, z nichž si řada už ani neumí představit, že by slavnosti vynechala,“ řekl ředitel Pivovaru Svijany Roman Havlík.

„Když jsme je v roce 1990 ve Svijanském Újezdě poprvé pořádali, byla to asi první akce tohoto druhu. Vůbec by nás tenkrát nenapadlo, že by se na ní někdy mohly setkávat tisíce lidí a že by na ně jezdily ty největší hvězdy,“ řekl před lety František Horák, česká pivovarská legenda a někdejší ředitel Pivovaru Svijany, který stál před třiatřiceti lety u zrodu akce. „Příběh Slavností je tak vlastně dost podobný úspěchu svijanského pivovaru. Od samého počátku je provázelo stejné nadšení a patriotismus, jaké stály i za zmrtvýchvstáním pivovaru o deset let později,“ dodal.

Na Slavnostech vystoupily například skupiny Olympic, Tři sestry, Krucipüsk, Wohnout, Walda gang, MIG 21, Mňága a Žďorp nebo Žlutý pes. Ze sólistů stojí za zmínku mimo jiné Marta Kubišová, Eva Pilarová, Petra Janů, Věra Martinová, Jitka Zelenková, Debbi nebo Marie Rottrová, stejně jako třeba Václav Neckář či David Koller.

Zatím poslední, 33. slavnosti svijanského piva, které se konaly po dvouleté „covidové“ přestávce, přivítaly více než čtyři tisíce návštěvníků. Na velkém centrálním pódiu je od časného odpoledne až do pozdních nočních hodin provázela hudební produkce sahající od folku přes country až po psy-core v podání písničkářů Pokáče a Barbory Polákové a skupin Rangers – Plavci, Dymytry, Rimotris, České srdce a Jiří Schelinger Memory Band. Další účinkující se o jejich dobrou náladu postarali na vedlejším kamenném pódiu. „Po dvouleté pauze jsme si loni dali záležet a věřím, že jsme všem hostům ukázali, že nad správně ošetřované a natočené pivo není. A že léto, zábava a naše pivo jdou skvěle k sobě,“ řekl Roman Havlík.

Aktuální informace na www.slavnostisvijanskehopiva.cz