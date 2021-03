Společnost EY vyhlásila vítěze krajské soutěže EY Podnikatel roku 2020 Libereckého kraje. Stal se jím Jan Vokurka, zakladatel a majitel jablonecké společnosti Kitl, která se specializuje na výrobu ovocných a bylinných nápojů, sirupů, medovin a medicinálních vín z pečlivě vybraných bio surovin. Výrobky značky Kitl je možné najít v kavárnách a restauracích v České republice i v Austrálii.

Jan Vokurka, majitel společnosti Kitl zabývající se výrobou nápojů. Svou výrobu přednedávnem přesunula z Jablonce do areálu někdejší Vratislavické kyselky. | Foto: EY

Nezávislá porota, jíž předsedal loňský celostátní vítěz a držitel titulu EY Podnikatel roku 2019 České republiky Oliver Dlouhý z Kiwi.com, ocenila u Jana Vokurky houževnatost i odvahu, s kterou se pustil do podnikání, přestože v oboru neměl příliš zkušeností. „Rád bych poděkoval kromě kolegů a našich partnerů i panu doktoru Kittelovi do nebe, protože věřím, že nad námi drží celých 15 let ochranou ruku,“ uvedl Jan Vokurka.