Za největší tragédii v posledním desetileté byla porucha lanovky v rakouském Kaprunu. Neštěstí se stalo 11. listopadu 2000. Jednalo se o podobný provoz jako je na Petříně. V kabině průvodce, která se nacházela v dolní části stroje, se vznítil ohřívač a plameny se začaly velmi rychle šířit celou soupravou. Zablokované dveře uvěznily cestující uvnitř. Některým se podařilo dostat ven přes okna. Lanovka se ale zastavila v tunelu, který se během požáru proměnil v komín. Ze 162 lidí včetně průvodce přežilo jen 12.

Cavalese, 42 mrtvých

Téměř třítunová lanovka, která sjížděla z úpatí pod Alpe Cermis do města Cavalese, se v březnu roku 1976 zřítila do 200 metrů hluboké propasti. Prasklo lano v blízkosti botky na podepře lanovky. Tvrdý střet se zemí přežila jen čtrnáctiletá dívka z Milána, jejíž náraz zbrzdila těla ostatních cestujících. Příčina nehody nebyla nikdy zcela objasněna. Existují dvě pravděpodobné verze. První říká, že za pád lanovky může její správa, která neuposlechla technika a odmítla udělat revizi. Kontrola lanovky by totiž znamenala přerušení jejího provozu na několik dní během hlavní sezóny. Podle druhé verze mohlo dojít k rozkmitaní lan a následnému přeříznutí.

Saint-Etienne-en-Dévoluy, 20 mrtvých

1. července 1999 došlo k poruše lanovky na francouzské straně Alp nedaleko městečka Saint-Etienne-en-Dévoluy. Kabina přepravující 20 lidí se uvolnila z tažného lana. Vlivem vibrací vyskočila z nosných lan a zřítila se spolu s tažným lanem do osmdesátimetrové hloubky. Pád nikdo nepřežil.

Itálie, 14 mrtvých

Celá Itálie ještě nyní truchlí nad oběťmi lanovky, která se letos v květnu zřítila poblíž italského jezera Lago Maggiore. Přetrhlo se nosné lano V kabince zemřelo čtrnáct lidí. Kabina lanovky s 15 cestujícími spadla v italské obci Stresa, jež leží na břehu piemontského jezera Lago Maggiore. Lanovka vedla na vrch Mottarone, který je vyhledávaným výletním cílem kvůli vyhlídkám do okolí a zábavnímu parku pro děti.

Tragédie na nákladní lanovce na Bumbálku

Dne 29. listopadu 2013 došlo k nehodě na lanové dráze Bumbálka. Jedna osoba zemřela a čtyři další se zranily. Dotčené osoby použily lanovku ke své přepravě na chatu i přesto, že k tomu nebyla určena. Během přepravy došlo k přetržení tažného lana, po čemž se plošina rozjela samotíží směrem ke spodní stanici.

Poruchy lanovek v severočeském regionu

V září 2006 hasiči zachraňovali 25 lidí ze zaseknuté lanovky na horu Komáří vížka na Teplicku. Na lanovce se zadřelo ložisko v oblasti převodovky. Vyprošťování lidí bylo komplikované, některé sedačky lanovky viseli až 30 metrů nad zemí.

Od prosince 2010 jezdí kabinková lanovka na Větruši v Ústí nad Labem. Její spuštění tehdy provázely technické komplikace. Během první hodiny po uvedení do provozu lanovka přepravila kolem 300 zájemců, pak se ale zastavila. Měla menší závadu na hydraulice. Technikům se ji podařilo během hodiny odstranit. Nikomu se nic nestalo.