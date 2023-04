Policie uzavřela část dálnice D10 u obce Čtveřín, kde v pátek dopoledne havaroval kamion. V současné chvíli se čeká na odtah vozidla a opravu svodidel.

Na dálnici D10 u Čtveřína havaroval v pátek 31. března kamion. | Foto: HZS Libereckého kraje

K nehodě kamionu došlo před polednem na 69. kilometru dálnice ve směru od Prahy na Liberec. Vozidlo tu narazilo do středových svodidel. Kolem půl jedné odpoledne policie trasu zprůjezdnila jedním pruhem. Ale ne na dlouho. „Úsek jsme znovu zcela uzavřeli ve 13.57 z důvodu odtahu havarovaného kamionu a opravy poškozených středových svodidel,“ informovala Policie ČR na svém Twitteru. Omezení by mělo trvat do 20. hodiny.

Na místě zasahují hasiči. „Na havarovaném kamionu byla poničena nádrž na naftu. Hasiči zamezili dalším únikům a odčerpali zbývajících 450 litrů nafty do přistavených nádrží. Nyní asistujeme odtahové službě při vyproštění vozidla ze svodidel," informoval Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje kolem 17. hodiny.