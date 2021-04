Když se potkala pod výhybnou s protijedoucím vozem, stihly oba vozy sice zastavit, ale žena se rozhodla začít couvat. Díky pérovým výhybkám projela výhybnu po druhé koleji a po vyjetí do jednokolejky na Hanychov se pak po změně směru chtěla vrátit na svou kolej ve výhybně.

V zápalu boje si nevšimla, že ze smyčky do výhybny už najíždí souprava linky č. 4, a to buďto vůbec, a nebo si neuvědomila, že se jedná o dvojici. Nechala projet jen první vůz, pak došlo ke srážce a řidičika si půl roku nezajezdila.

„Uprostřed hodiny vešel do třídy zástupce ředitele pan Slezák a jmenovitě si mne vyžádal na chodbu. Tam mi sdělil, že mi uděluje dvě vyučovací hodiny ředitelského volna a ať si běžím domů pro foťák a pak se podívat, co že to vyvádějí tramvajáci U dubu,“ řekl autor fotografií Tomáš Krebs, který v tu byl žákem 9. třídy na ZŠ Ještědská.