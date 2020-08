Přesně před 30 lety došlo k jednomu z nejtragičtějších železničních neštěstí v republice. Nedaleko zastávky Spálov u Železného Brodu tehdy vyhaslo 14 lidských životů. 29. srpna se vee 13 hodin na místě neštěstí sejdou pozůstalí a pamětníci.

Každoročně se ke smutnému výročí koná i vzpomínková akce – memoriál obětí železničního neštěstí, a to běh i dálkový pochod z Tanvaldu na Spálov. „Letos se memoriál uskuteční v sobotu 29. srpna, a to jako každoročně pod patronátem Federace strojvůdců ČR,“ přiblížil za organizátory Jindřich Berounský, který při zmíněném neštěstí ztratil jednoho ze svých tehdejších kolegů železničářů. Start běhu i dálkového pochodu je v 10 hodin na tanvaldském nádraží.

Sobota 25. srpna roku 1990 byla krásným dnem. Svítilo sluníčko, meteorologové slibovali hezké počasí po celý den, a to jen svádělo k výletům. Osobní vlak z Železného Brodu do Tanvaldu zastavil ve stanici Spálov, kde je nástupní místo na oblíbenou Riegrovu stezku do Semil. I proto tu mnoho lidí vystoupilo. Odjíždějící osobák i přesto vezl dál na šedesát cestujících.

Proti němu ale už v tu chvíli jel nákladní vlak. „V Jesenném jsme zjistili, že návěstidlo je v poloze volno. Viděli jsme i výpravčího, jak dává znamení výpravkou. Pokračovali jsme ve směru na Železný Brod,“ vzpomínal před lety v dokumentárním cyklu České televize vlakvedoucí nákladního vlaku Ivan Škaryd.

Vlaky se k sobě přiblížily v oblouku trati u mostu přes řeku Kamenici, pohybovaly se proti sobě zhruba čtyřicetikilometrovou rychlostí. Strojvedoucí se tak viděli tři čtyři sekundy před srážkou. „Spustili rychlobrzdy. Strojvedoucí osobního vlaku ještě stihl otevřít dveře a varovat cestující před nárazem, což byl opravdu obdivuhodný výkon,“ popsal po letech tehdejší inspektor Českých drah František Čáslavský.

Dieselelektrická lokomotiva nákladního vlaku odhodila motoráček s desítkami cestujících zpět na most, kde osobní vozy začaly hořet. Zřejmě kvůli zkratu ihned chytla nafta vytékající z osobního vlaku. Devětadvacetiletý strojvedoucí osobního vlaku Eduard Vraštil ani vlakvedoucí Karel Svatý neštěstí nepřežili.

Ohnivé peklo

Jako první se k místu havárie dostali dva kamarádi Marcel Polák a Zdeněk Bartoš, kteří trávili letní čas na nedaleké chatě. „Když jsme přiběhli blíž, nemohli jsme lidem, kteří zůstali ve vlaku pomoci, žár byl tak veliký, že se k němu nedalo dostat na tři čtyři metry. To byl nesmírný žár, nedalo se dělat už vůbec nic,“ vzpomněl Marcel Polák v televizním dokumentu.

Zranění se snažili dostat ven z běsnícího pekla. Lidé, kteří se k místu havárie dostali, se snažili zraněné vynášet co nejvýše do svahu, protože nevěděli, zda oba vlaky nevybuchnou. „Někteří zranění vylézali z vlaku a padali pod něj, kde uhořeli, nemohli jsme jim pomoci,“ popsal další z pamětníků a záchranářů Milan Brixi.

Vzpomínkové akce se konají každý rok

Bilance neštěstí byla hrozivá. Při samotné srážce a následném požáru zahynulo 14 lidí, z toho jeden zemřel na následky skoku do mělkého koryta řeky Kamenice.

Příčinou nehody bylo zanedbání výkonu služby dvou výpravčích sousedních stanic, tedy v Jesenném a Železném Brodě. Tak zněl i konečný verdikt soudu, který je poslal na pět let do vězení.

Od železničního neštěstí na Spálově se hodně investovalo do bezpečnosti a dnešní trať Železný Brod – Tanvald je dálkově dispečersky řízená a vybavená zabezpečovacím zařízením, které znemožňuje vypravit dva vlaky do stejného traťového úseku.