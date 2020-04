K nehodě došlo kolem 14. hodiny nějakou dobu po startu z Hlubockého hřebene.

„Problém byl v místě, kam paraglidista dopadl. Vzhledem k tomu, že podle lékaře došlo k závažným poraněním v oblasti páteře, musel být transport velice šetrný. Vrtulník Letecké záchranné služby mne proto nabral u naší stanice pod Ještědem,“ uvedl k nehodě Jaroslav Petrák, letecký záchranář Horské služby Jizerské hory.

Vrtulník nad místem dopadu spustil záchranáře a lékaře letecké služby (LZS) ke zraněnému. Ti jej po základním vyšetření zafixovali do vakuové matrace.

„Následně jsme zraněného umístili do podvěsové sítě a vrtulník s ním a lékařem v podvěsu přeletěl na nedalekou louku. Zde přistál, posádka pacienta přemístila do helikoptéry a transportovala k dalšímu ošetření do nemocnice v Liberci,“ doplnil Jaroslav Petrák.

Záchrana zraněných v podvěsu není v případě krajské LZS a jizerskohorské Horské služby ojedinělá.

„Roli v tom hraje fakt, že naše pohoří je plné míst, kam se nedostaneme ani s naší terénní technikou. Podobně jsme v uplynulém víkendu zachraňovali turistu, který se zřítil do údolí Kamenice. Zasahujeme dokonce i v místech, která už do naší horské oblasti nespadají,“ komentoval dnešní zásah René Mašín, náčelník Horské služby Jizerské hory. Připomněl tím víkendový zásah u zraněného cyklisty až na Kokořínsku.