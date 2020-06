Přesně před dvaceti lety získala Anna K. svoji první cenu Anděl v kategorii zpěvačku roku a zároveň si odnesla i další sošku za titulní píseň z alba Nebe. Oceňovanou nahrávku, ze které pocházejí další singly jako Nelítám nízko, Chvíli nad vodou nebo Vzácnej den, připomene zpěvačka sérií letních koncertů na netradičních místech. Jedním z nich bude i vystoupení 5. července na Malé Skále v rámci kulturní akce Live!Léto 2020.

Anna K. v něm do svého repertoáru zařadí skladby z průlomové desky, které na jejích koncertech běžně nezaznívají. „Původně jsme měli úplně jiné plány. Pak přišla krize a chvíli to vypadalo, že se hrát vůbec nebude. Nyní jsme postaveni před novou výzvu a v létě se rozjedeme hrát na netradiční místa, jako jsou vinohrady, kempy nebo letní kina. Atraktivní lokace i omezený počet lidí na místě může vytvořit jedinečnou koncertní atmosféru, která se už zřejmě v budoucnu nebude opakovat. A proto jsme se rozhodli, že tomu uzpůsobíme repertoár a lidem zahrajeme něco, co jinde neuslyší,“ vysvětlila sama zpěvačka. „Fanoušci budou mít jedinečnou možnost poslechnout si unikátní set, který se nebude opakovat,“ doplňuje.

„Vstupenky jsou k dispozici pouze pro limitovaný počet účastníků v souladu s nařízením vlády,“ upozorňuje za produkci Roman Helcl.

Nedělní vystoupení Anny K. zahájí sérii prázdninových koncertů na Malé Skále s podtitulem Návrat k normálu. Na nich známí interpreti vystoupí pravidelně jednou v týdnu. Hned 9. července to bude například populární písničkář Pokáč, následovat bude Walda Gang, David Koller a jeho Band, kapela Škwor, Jaroslav Uhlíř , Michal Hrůza, UDG a Žlutý pes.

„Velké festivaly letos nebudou, ale živá kultura by v létě neměla chybět. Sérií koncertů tak chceme festivalovým fanouškům nahradit zrušené akce,“ vzkazuje za pořadatele Pavel Mikez. „Zároveň chceme podpořit české muzikanty, kteří kvůli pandemii přišli o značnou část příjmů a kontakt se svými fanoušky,“ dodává.

Chraplavá tečka

Sérii letních koncertů uzavře 6. září na Malé Skále festival Maloskalská noc, který byl původně plánován na začátek června. Z dubna na konec září přesunuli pořadatelé také dvojkoncert rockových hvězd s nezaměnitelnými „chrapláky“ Bonnie Tyler a Chrise Normana v liberecké Home Credit Aréně. Až na příští rok se pak přesune největší hudební akce v regionu, festival Benátská s Impulsem.