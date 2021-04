Domovy důchodců v kraji i nadále požadují po návštěvnících, kteří přijdou za svými příbuznými, negativní test na covid a respirátor. Výjimky ze zákazu návštěv se liší podle zařízení. Například v jednom z největších domů seniorů v Liberci na Františkově limitují příchozí na maximálně dvě osoby na jednoho klienta. Hlavním důvodem je náročná administrativa s vykazováním návštěvníků.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Jaroslav Balvín

Podle ředitele domova Jana Gabriela přijde měsíčně na návštěvu asi 900 lidí. „Je to podobné číslo, které evidujeme za běžného režimu. V současné době je ale největším problémem náročná administrativa. Vím, že některá zařízení se proto povolení návštěv vyhýbají, to já ale nechci. Každý týden řešíme na poradě, jak sem dostat co nejvíce lidí. Klientům chybí kontakt s příbuznými a potřebují ho,“ řekl Deníku Gabriel. Dodal, že návštěvníci musí doložit písemné potvrzení, že byli očkováni, prodělali covid-19 nebo že mají vlastní negativní test, který není starší než 72 hodin.