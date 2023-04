Od roku 2013 je prezidentem České republiky Miloš Zeman. V březnu 2023 ho nahradí jeden z kandidátů, který vyhraje letošní volby.

Miloš Zeman na Českolipsku

Miloš Zeman navštívil Českolipsko v roce 2014, 2015 a v roce 2017. První návštěva proběhla v červnu a doprovázely ji vysoké teploty

Při druhé návštěvě v roce 2015, se podíval do Mimoně, navštívil Akademii Vězeňské služby ve Stráži pod Ralskem i bývalý vojenský prostor.

V roce 2017 zavítal do Prysku a Doks. Návštěva hlavy státu se nesla v klidném a vtipném duchu. Našli se ale i prezidentovi odpůrci, ti měli transparenty a vyvěsili také červené trenýrky.

Miloš Zeman na Jablonecku

V roce 2014 navšítvil Miloš Zeman ve funkci prezidenta také Jablonecko. Zavítal do jablonecké Preciosy, také do Nové Vsi, která tehdy byla vesnicí roku, a samozřejmě přímo do Jablonce nad Nisou, kde obdivoval náměstí i radnici.

Hlava státu přijela i v roce 2015. Zeman tehdy navštívil Českou mincovnu a jabloneckou nemocnici.

O rok později, v roce 2016, se prezident Miloš Zeman podíval do Tanvaldu a také do Harrachova.

V roce 2017 přijel Zeman naposledy. I na Jablonecku ho vítali červenými trenýrkami.

Miloš Zeman na Liberecku

V rámci své návštěvy v Libereckém kraji v roce 2014 navštívil Miloš Zeman také Liberecko. Podíval se přímo do krajského města, na Grabštejn, Hrádek nad Nisou a také na zámek Sychrov.

Hlava státu přijela i o rok později, v roce 2015. V Liberci se Zeman podíval do místních kasáren, ubytovaný byl stejně jako předchozí rok v Grandhotelu Zlatý Lev.

V roce 2016 přijel prezident Miloš Zeman otevřít hospic v Liberci.

Poslední návštěva Libereckého kraje a také Liberce se uskutečnila v roce 2017. Hlasitý pískot, zdvižené červené karty nad hlavou, vlající tibetská vlajka. Příjezd prezidenta Miloše Zemana k sídlu Krajského úřadu Libereckého kraje tehdy nebyl úplně hladký. Před budovou postával hlouček lidí, který hlasitě dával prezidentovi při vystupování z auta najevo svůj nesouhlas s jeho dosavadní politikou.

Miloš Zeman v roce 2017 navštívil také turnovský Trevos. Jako dárek dostal velké LED svítidlo.