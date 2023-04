/FOTO/ Na jednodenní návštěvu Libereckého kraje vyrazil ve středu 26. dubna prezident České republiky Petr Pavel v doprovodu své manželky Evy Pavlové. Svou cestu po libereckém okresu zahájil v Novém Městě pod Smrkem, kam dorazil po v půl desáté dopoledne. Zde ho přivítal hejtman Libereckého kraje Martin Půta, místní starosta Petr Černica a starostové přilehlých obcí.

Prezident Petr Pavel zahájil svou návštěvu Liberecka v Novém Městě pod Smrkem. | Foto: Deník/Karel Pech

„Ukazovat hlavě státu to, co v kraji funguje, samozřejmě můžeme. Jelikož jedním z témat prezidenta byla pomoc regionům, které jsou na tom ekonomicky a ze všech dalších ukazatelů nejhůř, jedeme právě do Nového Města pod Smrkem. Jedná se celou řadou statistik o jasně definované místo, kde je největší nezaměstnanost, nejnižší HDP na obyvatele a celá řada problémů. Budu rád, když se stane prezident nositelem tohoto tématu,“ osvětlil výběr daného místa hejtman Martin Půta.

Na příjezd prezidentského páru čekalo v ulicích Nového Města pod Smrkem několk desítek lidí, včetně dětí. „Přišly jsme pozdravit našeho prezidenta. Konečně máme hlavu státu, na kterou můžeme být pyšní,“ svěřily se dvě postarší dámy. „Jsem jeho zastánkyně a jsem rada, ze přijel sem do Nového Města pod Smrkem. Namalovala jsem jeho portrét, doufám, že bude příležitost mi ho podepsat,“ řekla slečna Tereza.

Během dopoledne se prezident přesune do města pod Ještědem, kde se na krajském úřadě setká se členy Rady Libereckého kraje, starosty obcí s rozšířenou působností a dalšími hosty. Své působení zde završí podpisem do Pamětní knihy Libereckého kraje.

Zdroj: Grafik redakceNásledně jeho kroky zamíří do libereckých kasáren, kde navštíví 31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany Liberec. Poté se přesune do Krajské nemocnice Liberec, kde slavnostně poklepe na základní kámen Centra urgentní medicíny. Tato investice za více než tři miliardy korun zajistí Liberci odpovídající moderní zázemí pro zdravotnické zařízení typu fakultní nemocnice.

„Centrum urgentní medicíny bude mít zásadní vliv na to, jak kvalitní bude liberecká nemocnice v příštích letech a jak moc bude schopna čelit výzvám, které přinese medicína v příštích desetiletích. Zároveň dojde k racionalizaci a zefektivnění provozu,“ řekl v minulosti generální ředitel Krajské nemocnice Liberec Richard Lukáš s tím, že na výstavbu mají dodavatelé 38 měsíců. Předpokládaný termín dostavby je rok 2026.

Výstavba Centra urgentní medicíny v Liberci se blíží. Připravte se na omezení

Po besedě se zaměstnanci nemocnice dorazí do firmy Elmarco, která působí na trhu zvlákňovacích strojů od roku 2004, kdy uzavřela s Technickou univerzitou v Liberci licenční smlouvu na revoluční princip zvlákňování z volné hladiny. První průmyslovou výrobní linku založenou na technologii Nanospider, která je určená pro výrobu nanovláken z široké škály polymerů, dodala v roce 2006 a o dva roky později založila vlastní výzkumné a vývojové centrum o rozloze 3000 metrů čtverečních. Spanilou jízdu zakončí prezident besedou s občany v Lidových sadech, kam se dopraví tramvají ze Šaldova náměstí.

Petr Pavel zvítězil ve druhém kolem prezidentských voleb, když koncem ledna porazil expremiéra Andreje Babiše. V libereckém okrese získal 59,15 % hlasů, protikandidát obdržel necelých 41 % platných hlasů. Volební účast se tehdy vyšplhala na necelých 70 %.