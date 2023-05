/FOTO, VIDEO/ Na jednodenní návštěvu Libereckého kraje vyrazil ve středu 26. dubna prezident České republiky Petr Pavel v doprovodu své manželky Evy Pavlové. Svou cestu po libereckém okresu zahájil v Novém Městě pod Smrkem, kam dorazil po půl desáté dopoledne. Zde ho přivítal hejtman Libereckého kraje Martin Půta, místní starosta Petr Černica a starostové přilehlých obcí.

„Ukazovat hlavě státu to, co v kraji funguje, samozřejmě můžeme. Jelikož jedním z témat prezidenta byla pomoc regionům, které jsou na tom ekonomicky a ze všech dalších ukazatelů nejhůř, jedeme právě do Nového Města pod Smrkem. Jedná se celou řadou statistik o jasně definované místo, kde je největší nezaměstnanost, nejnižší HDP na obyvatele a celá řada problémů. Budu rád, když se stane prezident nositelem tohoto tématu,“ osvětlil výběr daného místa hejtman Martin Půta.

Na příjezd prezidentského páru čekalo v ulicích Nového Města pod Smrkem několik desítek lidí, včetně dětí. „Přišly jsme pozdravit našeho prezidenta. Konečně máme hlavu státu, na kterou můžeme být pyšní,“ svěřily se dvě postarší dámy. „Jsem jeho zastánkyně a jsem rada, ze přijel sem do Nového Města pod Smrkem. Namalovala jsem jeho portrét, doufám, že bude příležitost mi ho podepsat,“ doufala studnetka libereckého Gymnázia Jeronýmova Tereza Engelmannová.

Prezident se vydal k bývalé továrně Textilana v Novém Městě pod Smrkem

„Jsme v areálu bývalé Textilany. Ten pohled může působit velice depresivně. Na druhou stranu ta demolice je příslibem projektu, který je velice zajímavý a který by výrazně pomohl nejenom městu, ale i celému regionu. Jsem rád, že jsme návštěvu Liberecka zahájili právě tady. Jsou tu krásně vidět výrazné protiklady. Na jedné straně technologický pokrok, například v nanotechnologiích a na straně druhé vyloučené lokality,“ popsal Petr Pavel své první dojmy z návštěvy Libereckého kraje v roli prezidenta.

Na otázku, s čím by mohl jak prezident pomoci, měl Pavel jasnou odpověď: „S odstraňováním byrokratických překážek. V areálu bývalé Textilany se ukazuje, jak skvělý projekt, který může přinést spoustu příležitostí, to je. Naráží ale na stavební řízení a další problémy. Kdekoliv máme projekt, který nabízí více výhod než nevýhod, tak bychom měli být mnohem pružnější a reagovat rychleji. Typickým příkladem je Polsko, které řeší problémy mnohem rychleji než my i když se řídí stejnými evropskými regulemi.“

Osud bývalé Textilany je smutný příběh, říká starosta Nového Města pod Smrkem

Návštěvu prezidenta hodnotí pozitivně starosta Hejnic Jaroslav Demčák, který byl přítomen dopolednímu jednání. Samotného ho překvapilo, že Petr Pavel podrobně znal navštívenou lokalitu. „Témata, která se otevírala, byla prospěšná pro tuto část kraje, a to nejen sociálně vyloučené oblasti, ale také hraniční lokality,“ řekl Deníku hejnický starosta. Během prezidentské návštěvy šlo o to ukázat nejen hezké, fugující věci, ale skutečnou tvář této části kraje.

Zdroj: Grafik redakce„Není to tom, že ti, kteří to zde vedou, by to dělali špatně, ale máme některé jiné, palčivější problémy, které se běžně neukazují nebo se do médií nedostávají,“ dodal Demčák. Největší problém pro Hejnice je nedostupnost zdravotní péče. V minulosti se jim podařilo sehnat zubaře. „Nyní řešíme velký problém s pediatrem. Pediatrická péče, potažmo její nedostatek, je problém celého Frýdlantska,“ zdůraznil hejnický starosta. Během jednání prezident mluvil o potencionálu cestovního ruchu na Frýdlantsku. Vnímá to jako jednu z možností rozvoje této lokality.

V půl dvanácté se prezident přesunul do Liberce, kde se na krajském úřadě setkal se členy Rady Libereckého kraje, starosty obcí s rozšířenou působností a dalšími hosty. Své působení zde završil podpisem do Pamětní knihy Libereckého kraje.

Prezidentský pár si odnesl z návštěvy Libereckého kraje také dary. První dáma dostala sadu od designérky Hany Šebkové, ve složení náhrdelník a náušnice. Prezident obdržel mísu z lehaného nebo-li fúzovaného skla s názvem Flanel se vzorem flanelové košile, vytvořil ji sklář Jaroslav Švácha. Dále motocykl z 3D tiskárny z Centra odborného vzdělávání Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické a špendlík s uměleckým ztvárněním lva od Pavlíny Čambalové. „Je to nádhera,“ okomentoval dary Pavel.

Následně jeho kroky zamířily do libereckých kasáren, kde navštívil 31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany Liberec. Poté se přesunul do Krajské nemocnice Liberec (KNL), do jejíž historie se 26. duben zapíše velkým písmenem. Právě v tento den se odehrálo k poklepání na základní kámen Centra urgentní medicíny a jednoho z kladívek se chopil i prezident Petr Pavel. Tato investice za více než tři miliardy korun zajistí Liberci odpovídající moderní zázemí pro zdravotnické zařízení typu fakultní nemocnice. Před samotným slavnostním aktem vystoupil sbor Severáček.

K neopakovatelnému a závaznému momentu, ke kterému směřovaly snahy nemocnice po celou polistopadovou éru, přirovnal poklepání na základní kámen sám generální ředitel KNL Richard Lukáš. „Kámen je tu a nikam se nevalí. Vzhledem k tomu, že ho pokládáme ve shodě politiků, zdravotníků a veřejnosti, může být současně nazván Kamenem mudrců. Budujeme obrovsky významné, jedinečné a ojedinělé dílo. Je to osudový závazek pro nás všechny vůči mnoha dalším generacím,“ zdůraznil Lukáš.

„Velice si vážím toho, že tu můžu být a účastnit se slavnostního poklepání. Není to tak často, aby se takový bohulibý projekt podařilo dovést k realizaci. Mně osobně dávají největší smysl investice do vzdělání a zdravotnictví. Díky Centru urgentní medicíny tak v Liberci přibude další skvělé pracoviště,“ zaznělo v projevu prezidenta.

„Centrum urgentní medicíny bude mít zásadní vliv na to, jak kvalitní bude liberecká nemocnice v příštích letech a jak moc bude schopna čelit výzvám, které přinese medicína v příštích desetiletích. Zároveň dojde k racionalizaci a zefektivnění provozu,“ dodal Lukáš s tím, že na výstavbu mají dodavatelé 38 měsíců. Předpokládaný termín dostavby je rok 2026.

„Děkuji vám za podporu a za hodnoty, které nesete do dnešní doby. Cítím, že jdeme správným směrem. Přeji vám hodně sil a pevnosti udržet ty hodnoty, jak je prezentujete, a chcete je zastávat,“ řekl během besedy jeden ze zaměstnanců liberecké nemocnice.

Výstavba Centra urgentní medicíny v Liberci se blíží. Připravte se na omezení

Po besedě se zaměstnanci nemocnice následoval brífink s novináři, kde přišla na přetřes komunikace vlády s kraji a obcemi ohledně rušení poboček České pošty a finančních úřadů. Pavel poukázal na fakt, že se rušení nekonzultovalo se starosty. Následně vyrazil na návštěvu firmy Elmarco, která působí na trhu zvlákňovacích strojů od roku 2004, kdy uzavřela s Technickou univerzitou v Liberci licenční smlouvu na revoluční princip zvlákňování z volné hladiny. První průmyslovou výrobní linku založenou na technologii Nanospider, která je určená pro výrobu nanovláken z široké škály polymerů, dodala v roce 2006 a o dva roky později založila vlastní výzkumné a vývojové centrum o rozloze 3000 metrů čtverečních.

Spanilou jízdu zakončí prezident besedou s občany v Lidových sadech, kam se dopraví tramvají ze Šaldova náměstí. Na zastávku dorazil Petr Pavel krátce před půl sedmou večer a s ostatními cestujícími čekal na tramvaj. „Pane prezidente, my vás milujeme!“ Zaznělo při výstupu prezidenta na konečné tramvaje v Lidových sadech.

Petr Pavel zvítězil ve druhém kolem prezidentských voleb, když koncem ledna porazil expremiéra Andreje Babiše. V libereckém okrese získal 59,15 % hlasů, protikandidát obdržel necelých 41 % platných hlasů. Volební účast se tehdy vyšplhala na necelých 70 %.