Prezident Petr Pavel jde v Liberci na tramvaj. | Video: Deník/Jiří Louda

Právě dnes uplynul přesně rok od okamžiku, kdy Petr Pavel usedl do prezidentského „křesla“ a stal se hlavou státu. Po uvedení do funkce vyrazil na spanilé cesty regiony. Na jednodenní návštěvu přijel loni v dubnu v doprovodu manželky Evy Pavlové i do Libereckého kraje. Svou cestu po libereckém okresu zahájil v Novém Městě pod Smrkem, kde navštívil areál po bývalé Textilaně. „Jsem rád, že jsme návštěvu Liberecka zahájili právě tady. Jsou tu krásně vidět výrazné protiklady. Na jedné straně technologický pokrok, například v nanotechnologiích a na straně druhé vyloučené lokality,“ popsal Petr Pavel své první dojmy z návštěvy Libereckého kraje v roli prezidenta.

Posléze se přesunul do města pod Ještědem, kde se na krajském úřadě setkal se členy Rady Libereckého kraje, starosty obcí s rozšířenou působností a dalšími hosty. Své působení zde završil podpisem do Pamětní knihy Libereckého kraje. Manželský pár si odnesl originální dary. První dáma dostala sadu od designérky Hany Šebkové, ve složení náhrdelník a náušnice. Prezident obdržel mísu z lehaného nebo-li fúzovaného skla s názvem Flanel se vzorem flanelové košile, vytvořil ji sklář Jaroslav Švácha.

V Liberci zamířil do kasáren a posléze se chopil jednoho z kladívek, kterým symbolicky poklepal spolu s ostatními na základní kámen Centra urgentní medicíny. „Chci na tomto místě ocenit odhodlání pana ředitele a současně mu pogratulovat, že se jeho týmu podařilo dovést projekt do finálního stádia. Mně osobně dávají investice do vzdělání a zdravotnictví ten největší smysl a v tomto případě jde o investici do špičkového pracoviště,“ zaznělo v projevu prezidenta.

Spanilou jízdu zakončí prezident besedou s občany v Lidových sadech, kam se dopraví tramvají ze Šaldova náměstí. Na zastávku dorazil Petr Pavel krátce před půl sedmou večer a s ostatními cestujícími čekal na tramvaj. „Pane prezidente, my vás milujeme!“ Zaznělo při výstupu prezidenta na konečné tramvaje v Lidových sadech.

