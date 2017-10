Návrh zakázat v Liberci hrací automaty neprošel

Liberec – Návrh vyhlášky, která by v Liberci omezila hazard, zastupitelstvo na čtvrtečním zasedání neodhlasovalo.

Hrací automaty. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/ Miroslav Kucej

Vyhláška by omezovala hazard pouze na živou hru a vymýtila by z území města automaty. „Kasina nejsou tak nebezpečná, chodí tam jiná sorta lidí, navíc pro ně platí přísnější pravidla než pro herny. Když není vůle k nulové toleranci hazardu, tak ať zmizí hlavně hrací automaty, které přitahují především sociálně slabší, kteří pak prohrávají vše, co mají,“ řekl Pavel Eliáš, který se omezení hazardu v Liberci už roky věnuje.