Běh se nevyhne ani severním Čechám, závodníci si užijí trasu v Bedřichově, Lomnici nad Popelkou, Děčíně a Terezíně. „Zatímco v roce 1919 se zúčastnilo běhu 8 500 běžců, my jsme si pro první ročník za cíl jen deset míst a maximálně dva tisíce běžců. Do pěti let bychom ale chtěli mít sto závodů a více než deset tisíc běžců. Musíme zvládnout tento první ročník a pak to poběží snáz, řekl hlavní organizátor akce Marek Tesař.

Jak se zrodila myšlenka zorganizovat Běhy republiky?

Tento nápad přišel v době, kdy jsme pracovali na strategii SOKOL 2030, která má jasně definovat cestu, hodnoty, které bude Česká obec sokolská reprezentovat v současnosti a blízké budoucnosti. Definovali jsme i poslání, které zní: Vedeme Čechy k pohybu a společné aktivitě. Když jsme následně přemýšleli o tom, jak ji naplnit, přišla na svět myšlenka oslavit vznik republiky, kde sehráli sokolové klíčovou roli, pohybem a hlavně po celé republice.

Už nyní různé jednoty Sokola pořádají své běhy, někdy se dokonce jmenují podobně, ovšem v projektu Běh republiky nejsou. Počítáte do budoucna s jejich zapojením?

Určitě. S řadou jsem mluvil, myšlenka se jim líbila, ale už nebyl čas vše realizovat, plnohodnotně se zapojit. Do budoucna ale počítají s tím, že se do této v podstatě tradiční akce zapojí.

Kdo se může na závody přihlásit?

Všichni, kteří májí rádi pohyb a jsou hrdí na zem, kde žijí. Spíše než závod říkáme, že je to běh, možná lépe řečeno oslava republiky během, pohybem. Chceme oslovit i veřejnost, která netouží běhat na čas, závodit, ale chce si nasadit číslo s trikolorou a trasu třeba jen projít. Proto mluvíme o oslavě pohybem. Smyslem je zúčastnit se a dát tím najevo vztah k České republice.

Závody se uskuteční na čtrnácti místech. Jak probíhá jejich výběr a začlenění do projektu?

Chceme především, aby první rok vše dobře proběhlo, proto nechceme akci přehnaně nafukovat. Ovšem další jednoty se snaží zajistit podmínky, aby se přidat mohly, a my je nesmíme zklamat. Nechceme říkat, že to nejde, jsme otevřeni dalším běhům.

Poběží se i v USA, přesněji v Portlandu a Wahsingtonu. Proč zrovna zde?

Je mnoho Čechů, i sokolů, kteří žijí po celém světě. Říkali jsme si, že by to bylo symbolické, kdyby se do prvního ročníku zapojil i závod mimo republiku. Nakonec se o této myšlence dozvěděl český pořadatel žijící v USA a rozhodl se do toho jít s námi.

Sokola má řada lidí spojeného spíše s Tyršem a cviky v tělocvičně, ale to už dnes asi neplatí, že?

To je věc, na kterou jsme hrdí, ale zároveň chceme ukázat, že Sokol je velmi současný – parkur, trampolíny, canicross, víme jak dobře cvičit s malými dětmi. Sokol stojí za největším projektem v republice: cvičení dětí v mateřských školkách. I podobnými projekty chceme ukázat, že Sokol může naplnit svoje poslání opravdu rozhýbat všechny Čechy.

Můžete přiblížit Sokolský běh republiky za Liberecký kraj?

V Libereckém kraji se poběží na dvou místech, a to v Lomnici nad Popelkou a v Bedřichově. Start hlavních závodů je ve 14.30. Každý ze závodů má pod palcem lokální pořadatel, tedy člověk, který zná místo závodu ze všech nejlépe a na daném místě už závody pořádá. Bedřichov navíc dobře známe, pořádá se tam Jizerská 50, noční běžkařský závod Night Light Marathon a mnoho dalších.

Na co se závodník může těšit?

Věřím, že si užije krásné přírodní prostředí jednotlivých tras, potká se s přáteli, zažije oslavy naší země v pohybu a podpoří národní hrdost třeba i tím, že vyběhne v barvách naší trikolóry. V cíli navíc dostane každý medaili v unikátním designu závodu a může si zakoupit tričko historicky prvního ročníku Běhu republiky.

Je zatím zájem o tuto běžeckou událost?

Ano, lidé se hlásí ve velkém, ale ty pravé zážitky budou mít až v pondělí 28. října večer. A já se na ně moc těším.