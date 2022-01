Jak to celé začalo? Muzikant Vojtěch Gruncl si chtěl pořídit domů kvůli výrobě kytarových efektů malou frézku. Aby mu tenhle nemalý zásah do společného rozpočtu doma prošel, obzvlášť v době před svatbou, přišel s tím, že na ní může vyrobit pro svou nastávající třeba i dřevěné náušnice.

„Protože jsem v té době měla jako nevěsta vysněné náušnice v docela konkrétní podobě, které jsem ale nemohla sehnat, trefil do černého. Frézku si objednal, sehnal vhodné dřevo a já mezitím začala shánět bižuterní komponenty a minerály, které jsem chtěla do náušnic zakomponovat,“ vylíčila se smíchem Lucie Grunclová.

Následoval návrh vysněných náušnic, který Vojtěch vymodeloval ve 3D programu a pak vyfrézoval, vybrousil, ošetřil voskem a vyvrtal otvory. Lucie nalepila do bižuterního lůžka minerál a kroužkem spojila s dřevěným komponentem. „Z výsledku jsme byli oba nadšení a okamžitě jsme věděli, že takové náušnice chceme nabídnout dál,“ zdůraznil Gruncl.

Aktuálně tvoří šest modelů, které pojmenovávají po různých ženských hrdinkách, ať už reálných či fiktivních. Po ženách, které musely překonat vlastní strachy, pomáhaly druhým, bojovaly vůči předsudkům a byly své. Inspirací se tak stala česká zpěvačka Hana Zagorová, Lenka Láskorádová ze světa Harryho Pottera, Locika z animovaného filmu Na vlásku, Merida z animovaného filmu Rebelka, elfka Arwen z Pána prstenů a bojovnice Brienne z knižní série Hry o trůny. „Tvoříme pro všechny rozáry, co mají kapsy plné kaštanů, pusu od borůvek a ve vlasech jehličí. Když si představím naši typickou zákaznici, je to ve zkratce žena či dívka, která miluje les a přírodu vůbec a je pro ni důležitá svoboda,“ podotkla Grunclová. Jí samotné babička říkala rozára, když byla rozcuchaná, a to označení se jí zalíbilo.

Tvůrce v tuto chvíli zájemci najdou pouze na Instagramu pod přezdívkou @onosetosamoseto. Pojmenování Onoseto Samoseto Lucii prostě jednou napadlo. „Je to ustálené slovní spojení, které každý zná, v každém něco vyvolá,“ podotkla. „Navíc jde dlouhý název proti všem zažitým radám a zároveň je zapamatovatelný. Což samo o sobě, myslím, vystihuje i nás dva,“ dodala. Za šperkaře se oba nepovažují, náušnice vyrábějí metodou pokus-omyl.

Do budoucna plánují i vlastní webové stránky s e-shopem, aby usnadnili objednávky a nákup. Mají za sebou jednu účast na regionální akci Tatrhy a několik párů náušnic nabízejí k prodeji v designovém obchůdku Hrst v Moskevské ulici v Liberci. Rozhodně nechtějí, aby se z ruční výroby stala práce na plný úvazek. „Oba dva nesnášíme stereotyp, máme pořád hlavy plné nápadů a různých zájmů. Ale možná by bylo fajn mít postupně tolik objednávek, abychom mohli přesunout ponk z chodby našeho bytu do opravdové dílny,“ uzavřeli vyprávění manželé.