Letošní vánoční pohádka České televize se jmenuje Klíč svatého Petra a vzniká podle scénáře Petra Hudského. Role režiséra se ujal Karel Janák a kromě studií na Kavčích Horách se natáčelo na zámku Sychrov či ve Slavonicích.

Na zámku Sychrov filmaři natáčeli vánoční pohádku České televize Klíč svatého Petra. | Video: Jiří Louda

V pohádkovém příběhu zazáří herci jako Petr Nárožný, Sára Korbelová, Sabina Remundová, David Novotný, Filip Březina či Berenika Kohoutová.

„Někteří lidé říkají, že pokud jde o pohádky, nedá se vymyslet nic nového, že všechno už tu bylo. Já jsem přesvědčená, že to není pravda, jen to dá mnohem více práce. Vždycky se o to snažíme a myslím, že i tentokrát se to scenáristovi povedlo. Nápad s ukradeným klíčem od nebeské brány je skvělý a já jen doufám, že se nám tento potenciál podařilo dobře využít,“ řekla kreativní producentka Barbara Johnsonová.

Nová vánoční pohádka bude ze Sychrova. Natáčení na dva týdny zámek uzavře

Děj příběhu se točí kolem krádeže klíče svatého Petra, do které jsou zapleteni tři lidé, a to zloděj Vilém, podvodnice Emílie a Tobiáš, který je v tom ale úplně nevinně. Při přetahování o uloupené věci skončí všichni tři v zámeckém rybníku u vodníka jako dušičky. Když se ocitnou před nebeskou bránou, svatý Petr je pošle zpátky na zem, aby ve stanovené lhůtě na zámku pátrali po klíči, jinak přijdou do pekla.